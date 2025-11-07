Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город, которого не видно с дороги: узкие улочки и дворы Суботицы, о которых не расскажут туристические гиды
Маленькое пространство — большие возможности: 9 дизайнерских приёмов, которые обманывают глаз
Пересушенная герань: не спешите выбрасывать — спасите её с помощью одного трюка
Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года
Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики
Кремовая закуска превращает обычный хлеб в деликатес: вкус, от которого невозможно оторваться
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Обманчивая простота: вот почему голые ногти требуют больше усилий, чем гель-лак
Бедра как из журнала: упражнения, которые избавят от галифе без лишних затрат времени

Роспатент закупорил Shirvan: азербайджанское вино Абрау-Дюрсо не прошло по географии

1:32
Экономика

Структуре группы компаний "Абрау-Дюрсо" в Азербайджане AzAbrau было отказано Роспатентом в регистрации товарного знака Shirvan на территории России.

Запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Запрет

Обоснование отказа

Роспатент счёл, что название Shirvan не подлежит охране как товарный знак, поскольку обозначает историческую область и винодельню в Азербайджане. Ведомство считает, что регистрация этого наименования может дезориентировать покупателей, внушая ложное представление о географическом происхождении продукции.

Инвестиции "Абрау-Дюрсо" в Азербайджан

В 2021 году группа компаний "Абрау-Дюрсо" через AzAbrau приобрела винный завод "АСК Шеки Шараб" мощностью 2,6 млн бутылок в год, расположенный в Шекинском районе Азербайджана, планируя выпуск премиальных и десертных вин.

Аргументы AzAbrau и позиция Роспатента

AzAbrau утверждала, что российские потребители не ассоциируют название "Ширван" с виноделием, связывая его скорее с нефтегазовой отраслью и ремеслами. Компания также подчёркивала оригинальность латинского написания Shirvan и ссылалась на соцопрос, показывающий отсутствие дезинформации потребителей. Однако Роспатент остался непреклонен, указав, что географические названия не могут быть зарегистрированы, если они воспринимаются как указание на место производства товара, сообщает "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Шоу-бизнес
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Красота и стиль
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Последние материалы
Маленькое пространство — большие возможности: 9 дизайнерских приёмов, которые обманывают глаз
Пересушенная герань: не спешите выбрасывать — спасите её с помощью одного трюка
Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года
Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики
Роспатент закупорил Shirvan: азербайджанское вино Абрау-Дюрсо не прошло по географии
Кремовая закуска превращает обычный хлеб в деликатес: вкус, от которого невозможно оторваться
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Обманчивая простота: вот почему голые ногти требуют больше усилий, чем гель-лак
Бедра как из журнала: упражнения, которые избавят от галифе без лишних затрат времени
Обещали инвестировать в экономику США: Трамп как посланец небес в глазах лидеров стран Центральной Азии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.