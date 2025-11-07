Роспатент закупорил Shirvan: азербайджанское вино Абрау-Дюрсо не прошло по географии

Структуре группы компаний "Абрау-Дюрсо" в Азербайджане AzAbrau было отказано Роспатентом в регистрации товарного знака Shirvan на территории России.

Обоснование отказа

Роспатент счёл, что название Shirvan не подлежит охране как товарный знак, поскольку обозначает историческую область и винодельню в Азербайджане. Ведомство считает, что регистрация этого наименования может дезориентировать покупателей, внушая ложное представление о географическом происхождении продукции.

Инвестиции "Абрау-Дюрсо" в Азербайджан

В 2021 году группа компаний "Абрау-Дюрсо" через AzAbrau приобрела винный завод "АСК Шеки Шараб" мощностью 2,6 млн бутылок в год, расположенный в Шекинском районе Азербайджана, планируя выпуск премиальных и десертных вин.

Аргументы AzAbrau и позиция Роспатента

AzAbrau утверждала, что российские потребители не ассоциируют название "Ширван" с виноделием, связывая его скорее с нефтегазовой отраслью и ремеслами. Компания также подчёркивала оригинальность латинского написания Shirvan и ссылалась на соцопрос, показывающий отсутствие дезинформации потребителей. Однако Роспатент остался непреклонен, указав, что географические названия не могут быть зарегистрированы, если они воспринимаются как указание на место производства товара, сообщает "Ъ".