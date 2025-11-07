Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рык, которого не хватало: Toyota возвращает в Land Cruiser сердце на восемь цилиндров
Их связь была особенной: Юрий Николаев относился к Пугачёвой иначе, чем остальные звёзды
Жизнь, застывшая в кристалле: миф или прорыв — удалось ли оживить бактерии возрастом 250 миллионов лет
Наследство с сюрпризом: что ждёт правопреемников после вступления в силу обновлённых норм
Шкаф хранит не вещи, а прошлую жизнь: один шаг — и дом перестанет напоминать о прошлом
Ретинол осенью: как добиться эффекта бархатной кожи без раздражения — раскройте секрет
Золотая корочка, мягкая начинка, аромат осени: пирог, ради которого хочется включить духовку
Город, которого не видно с дороги: узкие улочки и дворы Суботицы, о которых не расскажут туристические гиды
Маленькое пространство — большие возможности: 9 дизайнерских приёмов, которые обманывают глаз

Обещали инвестировать в экономику США: Трамп как посланец небес в глазах лидеров стран Центральной Азии

1:53
Экономика

В резиденции американского президента состоялась встреча лидеров стран Центральной Азии в формате C5+1.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Кукушка хвалит петуха

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил особую признательность Дональду Трампу за "миротворческую" деятельность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал его "великим лидером, государственным деятелем, посланным небесами", которому суждено вернуть "здравый смысл и традиции" на землю. Токаев также выразил уверенность, что политика Трампа нуждается в поддержке, и что под его руководством Америка войдёт в "новый золотой век".

Инвестиции Узбекистана в экономику США

Дональд Трамп сообщил о достигнутых с Ташкентом договорённостях об инвестициях в горнодобывающую отрасль, авиацию, производство автокомпонентов, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность и IT-сектор США.

Общий объём инвестиций в течение трёх лет составит около 35 миллиардов долларов, а в ближайшие десять лет превысит 100 миллиардов долларов. Учитывая ВВП Узбекистана в 2024 году (около 115 миллиардов долларов), эти суммы достаточно велики. Возникает вопрос, почему такие крупные инвестиции не направляются в Россию, традиционного и надёжного партнёра Узбекистана.

Важно отметить, что значительную часть ВВП Узбекистана составляют денежные переводы трудовых мигрантов, 78% которых поступают из России. Москва также оказывает финансовую поддержку республике, реализуя совместные проекты, сообщает "Царьград". Однако финансовые потоки из республики теперь направляются в США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Кино. Новости и обзоры
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Последние материалы
Маленькое пространство — большие возможности: 9 дизайнерских приёмов, которые обманывают глаз
Пересушенная герань: не спешите выбрасывать — спасите её с помощью одного трюка
Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года
Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики
Роспатент закупорил Shirvan: азербайджанское вино Абрау-Дюрсо не прошло по географии
Кремовая закуска превращает обычный хлеб в деликатес: вкус, от которого невозможно оторваться
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Обманчивая простота: вот почему голые ногти требуют больше усилий, чем гель-лак
Бедра как из журнала: упражнения, которые избавят от галифе без лишних затрат времени
Обещали инвестировать в экономику США: Трамп как посланец небес в глазах лидеров стран Центральной Азии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.