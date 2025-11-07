Обещали инвестировать в экономику США: Трамп как посланец небес в глазах лидеров стран Центральной Азии

В резиденции американского президента состоялась встреча лидеров стран Центральной Азии в формате C5+1.

Кукушка хвалит петуха

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил особую признательность Дональду Трампу за "миротворческую" деятельность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал его "великим лидером, государственным деятелем, посланным небесами", которому суждено вернуть "здравый смысл и традиции" на землю. Токаев также выразил уверенность, что политика Трампа нуждается в поддержке, и что под его руководством Америка войдёт в "новый золотой век".

Инвестиции Узбекистана в экономику США

Дональд Трамп сообщил о достигнутых с Ташкентом договорённостях об инвестициях в горнодобывающую отрасль, авиацию, производство автокомпонентов, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность и IT-сектор США.

Общий объём инвестиций в течение трёх лет составит около 35 миллиардов долларов, а в ближайшие десять лет превысит 100 миллиардов долларов. Учитывая ВВП Узбекистана в 2024 году (около 115 миллиардов долларов), эти суммы достаточно велики. Возникает вопрос, почему такие крупные инвестиции не направляются в Россию, традиционного и надёжного партнёра Узбекистана.

Важно отметить, что значительную часть ВВП Узбекистана составляют денежные переводы трудовых мигрантов, 78% которых поступают из России. Москва также оказывает финансовую поддержку республике, реализуя совместные проекты, сообщает "Царьград". Однако финансовые потоки из республики теперь направляются в США.