В резиденции американского президента состоялась встреча лидеров стран Центральной Азии в формате C5+1.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил особую признательность Дональду Трампу за "миротворческую" деятельность.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал его "великим лидером, государственным деятелем, посланным небесами", которому суждено вернуть "здравый смысл и традиции" на землю. Токаев также выразил уверенность, что политика Трампа нуждается в поддержке, и что под его руководством Америка войдёт в "новый золотой век".
Дональд Трамп сообщил о достигнутых с Ташкентом договорённостях об инвестициях в горнодобывающую отрасль, авиацию, производство автокомпонентов, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность и IT-сектор США.
Общий объём инвестиций в течение трёх лет составит около 35 миллиардов долларов, а в ближайшие десять лет превысит 100 миллиардов долларов. Учитывая ВВП Узбекистана в 2024 году (около 115 миллиардов долларов), эти суммы достаточно велики. Возникает вопрос, почему такие крупные инвестиции не направляются в Россию, традиционного и надёжного партнёра Узбекистана.
Важно отметить, что значительную часть ВВП Узбекистана составляют денежные переводы трудовых мигрантов, 78% которых поступают из России. Москва также оказывает финансовую поддержку республике, реализуя совместные проекты, сообщает "Царьград". Однако финансовые потоки из республики теперь направляются в США.
Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.