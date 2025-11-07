Крах мечты о доступном новом авто: почему немцы отдают предпочтение подержанным машинам

Приобретение нового автомобиля для среднестатистического жителя Германии теперь обходится примерно в 43 недельных заработка, тогда как в середине 90-х годов этот показатель составлял 32 недели.

Фото: commons.wikimedia.org by Im Fokus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wuppertal, Schenkstr. 104 + 106, azurblauer VW Up!

Сокращение рынка доступных автомобилей и его причины

Продажи новых автомобилей в Германии, лидирующей экономике Европы, так и не достигли допандемийного уровня.

Электромобили, считающиеся ключевым элементом климатической стратегии ЕС, остаются недоступными по цене для большинства потребителей.

Уход автопроизводителей из бюджетного сегмента знаменует отход от времён, когда Volkswagen был предметом национальной гордости. Снижение покупательной способности привело к исчезновению бюджетных моделей на европейском рынке. Из-за отсутствия доступных вариантов растёт спрос на подержанные автомобили, однако цены на них также выросли, в среднем на 88% за последние десять лет в Германии.

Подорожание производства, вызванное ростом цен на сырьё и перебоями в поставках микросхем и редкоземельных металлов, также влияет на сокращение рынка доступных автомобилей.

Более строгие стандарты безопасности и выбросов добавили свою ложку дёгтя — увеличивают затраты. Современные автомобили теперь должны быть оснащены системами, которые ранее были доступны только в моделях премиум-класса, такими как автоматическое торможение, помощь в удержании полосы движения и датчик усталости водителя.

Разногласия между политиками и производителями

Если политики подчёркивают, что новые правила делают европейские автомобили одними из самых безопасных в мире, то производители утверждают, что эти правила снижают их конкурентоспособность, и призывают к смягчению мер.

Антонио Филоса, генеральный директор Stellantis NV, заявил, что правила ЕС не соответствуют потребностям и возможностям клиентов, и призвал к масштабным изменениям в отрасли.