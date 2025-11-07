Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вулкан, почти стерший человечество с лица Земли: как гибель обернулась эволюцией
Мифы с кровью: вот почему привычные советы превращают сочный стейк в подошву
Гонка без педали сцепления: почему новая эпоха BMW M вызывает тоску даже у победителей
Сестра Ольги Бузовой раскрыла личный ритуал: вот что помогает ей оставаться стройной и уверенной
Зелёный оазис против зимней тоски: растения возвращают краски, даже когда за окном метель
Свет прошлого: как старинные маяки Ленинградской области рассказывают о великих событиях
Секрет сочной куриной грудки раскрыт: жарим без фритюра и духовки, но с идеальной нежностью
Увлажнение кожи как секрет безупречного вида: почему обычный крем — не панацея
Порядок в шкафу всего за час: метод четырёх коробок, который навсегда избавит от хаоса и хлама

Крах мечты о доступном новом авто: почему немцы отдают предпочтение подержанным машинам

Экономика

Приобретение нового автомобиля для среднестатистического жителя Германии теперь обходится примерно в 43 недельных заработка, тогда как в середине 90-х годов этот показатель составлял 32 недели.

Wuppertal, Schenkstr. 104 + 106, azurblauer VW Up!
Фото: commons.wikimedia.org by Im Fokus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Wuppertal, Schenkstr. 104 + 106, azurblauer VW Up!

Сокращение рынка доступных автомобилей и его причины

Продажи новых автомобилей в Германии, лидирующей экономике Европы, так и не достигли допандемийного уровня.

Электромобили, считающиеся ключевым элементом климатической стратегии ЕС, остаются недоступными по цене для большинства потребителей.

Уход автопроизводителей из бюджетного сегмента знаменует отход от времён, когда Volkswagen был предметом национальной гордости. Снижение покупательной способности привело к исчезновению бюджетных моделей на европейском рынке. Из-за отсутствия доступных вариантов растёт спрос на подержанные автомобили, однако цены на них также выросли, в среднем на 88% за последние десять лет в Германии.

Подорожание производства, вызванное ростом цен на сырьё и перебоями в поставках микросхем и редкоземельных металлов, также влияет на сокращение рынка доступных автомобилей.

Более строгие стандарты безопасности и выбросов добавили свою ложку дёгтя — увеличивают затраты. Современные автомобили теперь должны быть оснащены системами, которые ранее были доступны только в моделях премиум-класса, такими как автоматическое торможение, помощь в удержании полосы движения и датчик усталости водителя.

Разногласия между политиками и производителями

Если политики подчёркивают, что новые правила делают европейские автомобили одними из самых безопасных в мире, то производители утверждают, что эти правила снижают их конкурентоспособность, и призывают к смягчению мер.

Антонио Филоса, генеральный директор Stellantis NV, заявил, что правила ЕС не соответствуют потребностям и возможностям клиентов, и призвал к масштабным изменениям в отрасли.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Недвижимость
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Кино. Новости и обзоры
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Последние материалы
Увлажнение кожи как секрет безупречного вида: почему обычный крем — не панацея
Крах мечты о доступном новом авто: почему немцы отдают предпочтение подержанным машинам
Порядок в шкафу всего за час: метод четырёх коробок, который навсегда избавит от хаоса и хлама
Легенда подорожала, но не сдалась: Toyota показала обновлённый 4Runner и назвала ценник
Чёрная дыра на обратном отсчёте: физики предупреждают о событии, которое перевернёт Вселенную
Коробка с излучением или гений на кухне: миф о вреде рассыпался — микроволновка реабилитирована
Секрет сада, который не унывает: растения, радующие глаз даже в мороз
Пьяные орехи добрались до маркетплейсов: в Госдуме требуют запретить новый опасный тренд
Кошачий гороскоп совместимости: по характеру определяем, кто станет вашим идеальным мурлыкой
Левой ногой написал и зашло: Дмитрий Маликов раскрыл секрет написания музыкального хита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.