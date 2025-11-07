Предпенсионеры в плюсе: вот что принесёт статус уже сегодня — вы будете приятно удивлены

Экономика

С 2018 года, когда был введён статус "предпенсионер", граждане РФ, приближающиеся к пенсионному возрасту, получили доступ к широкому спектру федеральных льгот и привилегий.

Фото: commons.wikimedia.org by Юлия Колосова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ В лаборатории

Как отметил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, среди ключевых мер поддержки — налоговые льготы, защита прав в трудовой сфере и особые условия для получения социальных выплат.

Налоговые послабления

Государственная налоговая политика направлена на снижение финансовой нагрузки на предпенсионеров. Согласно законодательству, лица предпенсионного возраста освобождены от уплаты налогов на недвижимость и земельные участки определенной площади.

"Освобождение от уплаты налога на имущество распространяется не на один объект недвижимости, а на один объект каждого типа: квартиру, жилой дом, гараж, хозпостройку площадью до 50 м² и т. п. Земельный налог отменён только для участка до 6 соток, при большем размере налогообложение осуществляется с разницы в площади", — уточнил эксперт.

Защита трудовых прав

Важнейшая составляющая мер поддержки — обеспечение стабильности занятости для предпенсионеров. Закон запрещает отказывать им в приеме на работу или увольнять по причине возраста. Нарушение этого правила влечет уголовную ответственность для должностных лиц: штрафы до 200 тысяч рублей или исправительные работы до 360 часов.

Предпенсионеры также имеют право на два оплачиваемых дня в год для прохождения диспансеризации, сообщает сайт aif.ru.

Материальная поддержка безработных

Особое внимание уделяется материальной помощи предпенсионерам, потерявшим работу. Выплата пособия по безработице нацелена на максимальную поддержку.

Размер выплат уменьшается следующим образом: 75% среднего заработка в первые три месяца, 60% в следующие четыре, затем 45%.

Максимальный период выплаты пособия составляет 12 месяцев в течение 18. Для предпенсионеров со стажем работы не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), этот период увеличивается на две недели за каждый год стажа сверх указанного. Максимальный срок выплат в этом случае — 24 месяца в течение 36.

Эти меры нацелены на улучшение качества жизни граждан старшего возраста и смягчение последствий пенсионной реформы.