С 2018 года, когда был введён статус "предпенсионер", граждане РФ, приближающиеся к пенсионному возрасту, получили доступ к широкому спектру федеральных льгот и привилегий.
Как отметил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, среди ключевых мер поддержки — налоговые льготы, защита прав в трудовой сфере и особые условия для получения социальных выплат.
Государственная налоговая политика направлена на снижение финансовой нагрузки на предпенсионеров. Согласно законодательству, лица предпенсионного возраста освобождены от уплаты налогов на недвижимость и земельные участки определенной площади.
"Освобождение от уплаты налога на имущество распространяется не на один объект недвижимости, а на один объект каждого типа: квартиру, жилой дом, гараж, хозпостройку площадью до 50 м² и т. п. Земельный налог отменён только для участка до 6 соток, при большем размере налогообложение осуществляется с разницы в площади", — уточнил эксперт.
Важнейшая составляющая мер поддержки — обеспечение стабильности занятости для предпенсионеров. Закон запрещает отказывать им в приеме на работу или увольнять по причине возраста. Нарушение этого правила влечет уголовную ответственность для должностных лиц: штрафы до 200 тысяч рублей или исправительные работы до 360 часов.
Предпенсионеры также имеют право на два оплачиваемых дня в год для прохождения диспансеризации, сообщает сайт aif.ru.
Особое внимание уделяется материальной помощи предпенсионерам, потерявшим работу. Выплата пособия по безработице нацелена на максимальную поддержку.
Размер выплат уменьшается следующим образом: 75% среднего заработка в первые три месяца, 60% в следующие четыре, затем 45%.
Максимальный период выплаты пособия составляет 12 месяцев в течение 18. Для предпенсионеров со стажем работы не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), этот период увеличивается на две недели за каждый год стажа сверх указанного. Максимальный срок выплат в этом случае — 24 месяца в течение 36.
Эти меры нацелены на улучшение качества жизни граждан старшего возраста и смягчение последствий пенсионной реформы.
