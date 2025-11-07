Денежный дождь: как изменились доходы риелторов по всей России в 2025 году

Около половины российских риелторов и ипотечных брокеров отметили увеличение своих доходов в течение 2025 года.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Региональные особенности роста доходов

Представители компании TYMY сообщили "РИА Недвижимость", что увеличение доходов специалистов по недвижимости наблюдается не только в Москве. Наибольший рост доходов за последний год зафиксирован в Москве, Башкирии, Краснодарском крае и Екатеринбурге.

Общие тенденции изменения доходов

По данным опроса, 48,8% риелторов и брокеров сообщили об увеличении своего дохода в 2025 году. 37,1% респондентов отметили, что их доход остался на прежнем уровне, а 14,1% сообщили о снижении доходов.

Распределение доходов по категориям

29% опрошенных специалистов сообщили о среднем месячном доходе в диапазоне 200-300 тысяч рублей. 25% зарабатывают 100-200 тысяч рублей, 22% — 50-100 тысяч рублей, 10% — 300-500 тысяч рублей, 6% — свыше 500 тысяч рублей, и 5% — до 50 тысяч рублей.

Доходы в отдельных городах

В Москве средний доход специалистов по недвижимости составляет 200-300 тысяч рублей. 25,8% имеют ежемесячный доход более 300 тысяч, а 29% — менее 100 тысяч рублей. Рост доходов за год отметили 48,4% московских риелторов и брокеров.

В Санкт-Петербурге средний доход составляет 100-200 тысяч рублей. 20% зарабатывают более 300 тысяч, а 10% — менее 100 тысяч. О росте доходов сообщили 30% опрошенных.

В Казани большинство специалистов зарабатывают 100-200 тысяч рублей. 10% зарабатывают более 300 тысяч, а 20% — менее 100 тысяч. Рост заработка отметили 40% участников опроса.

В Екатеринбурге средний заработок составляет 200-300 тысяч рублей. 18% имеют доход свыше 300 тысяч, 28% — менее 100 тысяч. О росте доходов сообщили 64% специалистов.

Риелторы и брокеры Краснодарского края зарабатывают в среднем 100-200 тысяч рублей. 18,2% имеют доход свыше 300 тысяч, а 18% — менее 100 тысяч. О росте доходов сообщили 64% участников опроса.