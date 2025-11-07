Баланс между Москвой и Вашингтоном: Орбан несёт Трампу план на миллионы ради экономической передышки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Венгрия делает ставку на личные договоренности: премьер-министр Виктор Орбан намерен предложить президенту США Дональду Трампу масштабный экономический пакет, включающий закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму около 600 миллионов долларов в течение пяти лет. По данным Bloomberg, инициатива направлена на смягчение последствий американских санкций против российской нефти, от которых сильно зависит венгерская экономика.

Инженеры на рабочем месте
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инженеры на рабочем месте

Что входит в предложение

План Орбана — не просто жест в сторону Вашингтона. В него входят два ключевых компонента:

  • закупка СПГ из США с общим объемом сделки на $600 млн;

  • Контракт с компанией Westinghouse Electric Co. на сумму $100 млн для поставки ядерного топлива.

Сейчас топливо для венгерских атомных станций поступает из России, но Будапешт готов рассмотреть частичную замену поставщиков, чтобы продемонстрировать готовность к энергетическому балансу.

"Этот шаг является частью попытки Орбана добиться от Трампа освобождения от санкций США в отношении российской нефти", — сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, соглашение по СПГ пока не финализировано — переговоры продолжаются, и условия могут быть пересмотрены в зависимости от позиции Белого дома.

Энергетическая зависимость и поиск альтернатив

Венгрия в последние годы оказалась в сложном положении: экономика страны в значительной степени завязана на российских энергоносителях. Около 80% нефти и газа поставляются из России, что делает страну крайне уязвимой к западным санкциям. Введение ограничений на поставки нефти из РФ угрожает венгерскому промышленному сектору, включая нефтепереработку и химию.

Переход на американский СПГ — это не только политический жест, но и попытка обеспечить энергетическую безопасность. Однако логистика таких поставок остается проблемой: Венгрия не имеет прямого выхода к морю, а значит, потребуется инфраструктура через Хорватию или Словению, где уже есть терминалы для приёма СПГ.

Попытка обойти санкции

Венгрия давно критикует санкционную политику ЕС и США, называя её "экономическим самоубийством для Европы". Орбан неоднократно заявлял, что не видит смысла в ограничениях, которые вредят странам ЕС больше, чем России. При этом Будапешт старается не выходить за рамки формальных обязательств перед союзниками по НАТО и ЕС, сохраняя пространство для манёвра.

Возможное соглашение с США может стать компромиссным решением: формально Венгрия демонстрирует лояльность к Западу, но фактически пытается сохранить баланс между Вашингтоном и Москвой.

"Белый дом подтвердил, что Трамп и Орбан обсудят области, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении администрации президента США.

Что стоит за предложением

По словам экспертов Bloomberg, Орбан надеется, что выгодные контракты с американскими компаниями помогут убедить Трампа в необходимости исключения Венгрии из санкционных списков по российской нефти. Для Трампа, в свою очередь, это шанс укрепить позиции американских энергетических корпораций в Европе и продемонстрировать экономический подход к внешней политике.

Визит Орбана в Вашингтон уже называют "энергетическим поворотом" Будапешта. Если соглашение будет подписано, Венгрия станет одним из крупнейших покупателей американского газа в Центральной Европе.

А что если сделка не состоится

В случае провала переговоров Венгрия рискует остаться без альтернативных источников поставок. Это приведёт к росту цен на топливо внутри страны и дополнительному давлению на бюджет. Кроме того, ЕС может ужесточить политику в отношении стран, сотрудничающих с Россией, что создаст политические риски для самого Орбана.

Однако сценарий с отказом США маловероятен — для Вашингтона это выгодный инструмент влияния на регион.

Исторический контекст

Венгрия уже не впервые ищет баланс между Москвой и Вашингтоном. Ещё в начале 2000-х страна активно участвовала в проектах по транзиту российской нефти, одновременно развивая контакты с американскими энергетическими компаниями. После начала конфликта на Украине курс стал меняться: ЕС потребовал сокращения зависимости от российских ресурсов, но Будапешт до сих пор сопротивляется радикальным мерам.

FAQ

Каковы сроки возможного заключения сделки?
По информации Bloomberg, стороны планируют обсудить детали в ближайшие недели, финальное решение может быть принято до конца года.

Какие выгоды получит США?
Американские компании смогут укрепить своё присутствие на европейском рынке и снизить влияние российских энергоресурсов.

Мифы и правда

Миф: Венгрия полностью откажется от российского газа.
Правда: на данном этапе речь идёт только о частичной замене поставок.

Миф: сделка уже подписана.
Правда: переговоры продолжаются, и параметры соглашения могут измениться.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
