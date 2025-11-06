Витрины как доменные печи: челябинская розница удерживает жар после летнего разгона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Оборот розничной торговли региона в сентябре 2025 года составил 115,8 млрд рублей, что на 11,7% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах. С начала года торговля уже приблизилась к отметке в триллион рублей — по итогам девяти месяцев объём достиг 982,2 млрд, прибавив 8% к прошлогоднему уровню.

Покупка продуктов

Почти весь объём формируют организации и предприниматели — 99,8% совокупного оборота. На рынки и ярмарки приходится лишь 0,2 %, тогда как год назад их доля составляла 0,6%. В структуре продаж 44,7% занимают продукты, напитки и табачные изделия, остальное — непродовольственные товары.

Общепит и услуги держат умеренные темпы

Сегмент общественного питания также показывает стабильный рост. За сентябрь оборот предприятий общепита составил 6,9 млрд рублей, что на 3,6 % выше уровня прошлого года. За девять месяцев 2025 года объём достиг 57,8 млрд, прибавив 4%.

Рынок платных услуг населению остаётся значительным — 27,8 млрд рублей за сентябрь, что на 1,4 % больше, чем годом ранее. С начала года жители региона оплатили услуг на 255,9 млрд рублей — рост составил 1,7%. Почти половина расходов приходится на коммунальные, бытовые и телекоммуникационные услуги. Об этом сообщает издание kursdela.biz.

Динамика сохраняется после летнего всплеска

В августе темпы прироста составляли 14,1%, а по итогам восьми месяцев — 7,5%. Таким образом, сентябрь подтвердил устойчивость положительного тренда: несмотря на небольшое замедление, региональный рынок продолжает расти в реальном выражении.

Эксперты отмечают, что сохраняющаяся активность потребителей отражает восстановление внутреннего спроса и постепенное укрепление сектора услуг. По оценкам Челябинскстата, позитивная динамика в рознице и общепите может сохраниться и в четвёртом квартале, если не произойдёт резких колебаний цен и доходов населения.

