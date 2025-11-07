ФНС идет по следу скрытых доходов: кого ждут новые проверки и штрафы

Налоговые проверки в первую очередь коснутся граждан, сдающих жилье в аренду или демонстрирующих несоответствие доходов и расходов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Ранее руководитель управления Федеральной налоговой службы по Москве Марина Третьякова сообщила, что ведомство инициировало проверки в отношении трудоспособных неработающих жителей столицы, которые не отражают свои доходы для налогообложения.

Сивков отметил, что налоговые органы все чаще обращают внимание на частных арендодателей и граждан, чьи расходы не соответствуют уровню задекларированных доходов. Он подчеркнул, что служба активно использует цифровые инструменты для отслеживания крупных покупок и платежей.

"В первую очередь под внимание налоговой попадут те, кто получает доход от сдачи квартир в аренду. Проверки коснутся и тех, кто демонстрирует высокий уровень потребления — покупает автомобили, путешествует, делает крупные траты. Сегодня все финансовые операции прозрачны, и обосновать происхождение средств становится все сложнее", — пояснил Сивков.

Сивков уточнил, что при проверках инспекторы анализируют не только официальные декларации, но и все финансовые движения по счетам, включая переводы от частных лиц. По его словам, налоговая может запросить объяснения происхождения средств и при необходимости привлечь свидетелей, подтверждающих факты выплат.

"После установления суммы начисляются налоги, пени и штраф в размере 40 процентов. Если объем скрытых доходов превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей, возможно возбуждение уголовного дела. Однако при своевременной уплате начислений претензии снимаются, хотя такие суммы зачастую оказываются непосильными для граждан", — подчеркнул Сивков.

Эксперт добавил, что избежать серьезных последствий можно, только добровольно уплатив начисленные налоги и штрафы сразу после предъявления требований. Однако, по его словам, на практике это удается немногим, поскольку суммы доначислений с учетом пеней и санкций нередко оказываются сопоставимыми или даже превышают годовой доход граждан.