Немецкий аналог Деда Мороза больше не в шоколаде: в Германии семьи столкнутся с неприятным сюрпризом

Экономика

В этом году шоколадные фигурки Weihnachtsmann, немецкого аналога Деда Мороза, обойдутся покупателям в Германии дороже. В зависимости от бренда и размера стоимость этих лакомств увеличилась на 25%, а в некоторых случаях даже на две трети.

Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Wolf 01, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ankunft des Weihnachtsmannes

Сравнение цен

Компания Smhaggle провела сравнение цен в крупных розничных сетях. Важно отметить, что цены на региональных рынках и в небольших магазинах могут отличаться. Кроме того, в исследовании не учитывались специальные предложения. По словам управляющего директора Свена Рейтера, ситуация с ценами может измениться, поскольку сезон только начинается.

Факторы, влияющие на рост цен

Несмотря на то, что цена на какао, основного ингредиента, немного снизилась после резкого роста в прошлом году из-за плохих прогнозов урожая, она по-прежнему значительно выше, чем три года назад. Федеральная ассоциация кондитерской промышленности Германии объясняет рост цен в магазинах политикой самих ритейлеров, пишет Rheinische Post.