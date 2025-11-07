Немецкий аналог Деда Мороза больше не в шоколаде: в Германии семьи столкнутся с неприятным сюрпризом

В этом году шоколадные фигурки Weihnachtsmann, немецкого аналога Деда Мороза, обойдутся покупателям в Германии дороже. В зависимости от бренда и размера стоимость этих лакомств увеличилась на 25%, а в некоторых случаях даже на две трети.
Компания Smhaggle провела сравнение цен в крупных розничных сетях. Важно отметить, что цены на региональных рынках и в небольших магазинах могут отличаться. Кроме того, в исследовании не учитывались специальные предложения. По словам управляющего директора Свена Рейтера, ситуация с ценами может измениться, поскольку сезон только начинается.
Несмотря на то, что цена на какао, основного ингредиента, немного снизилась после резкого роста в прошлом году из-за плохих прогнозов урожая, она по-прежнему значительно выше, чем три года назад. Федеральная ассоциация кондитерской промышленности Германии объясняет рост цен в магазинах политикой самих ритейлеров, пишет Rheinische Post.
Обычная прогулка способна заменить лёгкую тренировку, улучшить состояние кожи и подарить бодрость. Разбираемся, почему ежедневные пешие маршруты полезнее, чем кажется.