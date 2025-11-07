Логистические хитрости для доставки деликатесов: как краб из Мурманска покоряет китайский рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Россельхознадзор представил обновлённую статистику по экспортным операциям с рыбой и морскими деликатесами, произведёнными в Мурманской области.

краб
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
краб

Значительная доля краба, добытого в водах Северного бассейна, по-прежнему направляется в Китай. Для транспортировки используются разнообразные логистические решения.

Объёмы экспорта и контроль ведомства

С начала текущего года и до наступления ноября, Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было проведено инспектирование и оформление документации для экспортных партий общим весом в 97,1 тысячу тонн рыбной продукции и морепродуктов, происходящих из Мурманской области, пишет Fishnews.

Экспорт живого краба в Китай

Согласно информации пресс-службы ведомства, активно осуществлялись поставки живого камчатского краба в Китай. Общий объем экспортированного краба в Поднебесную составил приблизительно 245 тонн, доставленных автомобильным транспортом. Кроме того, некоторая часть краба была отправлена в Китай воздушным путем.

Диверсификация способов доставки

Стоит отметить, что после перенаправления экспортных потоков краба из Северного бассейна на азиатские рынки, стали применяться различные методы транспортировки. В частности, используются интермодальные перевозки, авиадоставка и прямые автоперевозки живого краба непосредственно в Китай.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
