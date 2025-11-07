Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом опустел — и кошка страдает: породы, что тоскуют, скучают и даже болеют от разлуки
Возможное контрнаступление ВСУ: на что готов пойти Зеленский
Весна в октябре: розы перепутали сезоны — природа сыграла злую шутку, а кусты расплачиваются жизнью
Сергей Ефимцев и Кирсан Илюмжинов: благотворительность нового формата в СЦ Можайский
Студенты в восторге: какое новое шоу теперь ведёт Ольга Бузова
Цена урегулирования: как мирные переговоры отразятся на власти Зеленского
Протеин — инструмент, не идол: простая схема, которая экономит время, деньги и нервы
Влажные вещи больше не проблема — 7 минут до сухости без утюга и сушилки
Брюки, которые разделили модный мир: в 2026 году они вернутся, чтобы стать абсолютным хитом

Mercedes меняет курс: кто станет новым поставщиком аккумуляторов для немецкого бренда

2:37
Экономика

На следующей неделе вице-председатель совета директоров Samsung Electronics Джей И Ли проведёт переговоры с председателем правления Mercedes-Benz Group Олом Каллениусом в Южной Корее.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Schwenke from Meschede, Deutschland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mercedes-Benz

Об этом сообщает англоязычный новостной портал Maeil Business News Korea. Встреча, запланированная в рамках двухдневного визита Каллениуса, предполагает обсуждение потенциальных соглашений в сфере поставок компонентов для электромобилей, в частности, аккумуляторов и автомобильных полупроводников. По информации источника, встреча состоится 13 ноября в Сеуле. 

Аккумуляторы Samsung SDI для Mercedes: диверсификация поставок

Ожидается, что ключевым вопросом переговоров станет возможность интеграции аккумуляторов Samsung SDI в электрические платформы Mercedes-Benz. До настоящего времени немецкий автопроизводитель в основном сотрудничал с другими корейскими поставщиками, такими как LG Energy Solution и SK on.

Встреча с LG Energy Solution

В рамках визита Каллениус также планирует встретиться с генеральным директором LG Energy Solution Ким Дон Мёном для обсуждения перспектив расширения сотрудничества, а также провести отдельные встречи с руководителями LG Electronics и LG Innotek.

Конкуренция и новые партнёрства

Переговоры между Samsung и Mercedes проходят на фоне усиления влияния китайских производителей аккумуляторов на мировом рынке. Сотрудничество Mercedes с Samsung SDI можно рассматривать как часть стратегии по диверсификации поставщиков.

Samsung SDI расширяет клиентскую базу

Согласно отчетам, в настоящее время Samsung SDI поставляет аккумуляторы компаниям BMW, Audi и Rivian. Компания поддерживает долгосрочное партнерство с BMW с 2009 года и недавно начала сотрудничество в области твердотельных аккумуляторов. Привлечение Mercedes в качестве партнера позволит Samsung SDI укрепить свои позиции на рынке.

Сотрудничество в сфере дисплеев и полупроводников

Samsung и Mercedes также заинтересованы в расширении сотрудничества в области дисплеев и полупроводников. В частности, Mercedes выбрала OLED-панели Samsung Display для своей линейки Maybach следующего поколения, запланированной к выпуску в 2028 году. Эта технология может быть внедрена и в более массовые модели.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Было пять — стало четыре: как автопром избавился от лишнего колеса и совести
Авто
Было пять — стало четыре: как автопром избавился от лишнего колеса и совести
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Происшествия
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Новости спорта
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Дьёрдь Варга: политика ЕС ведёт к его саморазрушению
Всё о страховке для собак: что покрывает полис и где чаще всего обманывают
Mercedes меняет курс: кто станет новым поставщиком аккумуляторов для немецкого бренда
Безопасная еда начинается с маркировки: три буквы на дне контейнера важнее, чем состав продукта
Больше никакой земли: один приём избавил от рассады — теперь окна дышат, а растения растут сами
Юрий Лоза размышляет о празднике 7-е ноября: что скрыто за революционным мифом
Глобальное потепление оказалось не тем, чем кажется: новый след ведёт в самое сердце планеты
Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции
11 миллионов против одного леса: как крошечные твари переписали историю острова Пасхи
Тело говорит, если уметь слушать: 7 анализов, которые покажут, что внутри на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.