Mercedes меняет курс: кто станет новым поставщиком аккумуляторов для немецкого бренда

На следующей неделе вице-председатель совета директоров Samsung Electronics Джей И Ли проведёт переговоры с председателем правления Mercedes-Benz Group Олом Каллениусом в Южной Корее.

Об этом сообщает англоязычный новостной портал Maeil Business News Korea. Встреча, запланированная в рамках двухдневного визита Каллениуса, предполагает обсуждение потенциальных соглашений в сфере поставок компонентов для электромобилей, в частности, аккумуляторов и автомобильных полупроводников. По информации источника, встреча состоится 13 ноября в Сеуле.

Аккумуляторы Samsung SDI для Mercedes: диверсификация поставок

Ожидается, что ключевым вопросом переговоров станет возможность интеграции аккумуляторов Samsung SDI в электрические платформы Mercedes-Benz. До настоящего времени немецкий автопроизводитель в основном сотрудничал с другими корейскими поставщиками, такими как LG Energy Solution и SK on.

Встреча с LG Energy Solution

В рамках визита Каллениус также планирует встретиться с генеральным директором LG Energy Solution Ким Дон Мёном для обсуждения перспектив расширения сотрудничества, а также провести отдельные встречи с руководителями LG Electronics и LG Innotek.

Конкуренция и новые партнёрства

Переговоры между Samsung и Mercedes проходят на фоне усиления влияния китайских производителей аккумуляторов на мировом рынке. Сотрудничество Mercedes с Samsung SDI можно рассматривать как часть стратегии по диверсификации поставщиков.

Samsung SDI расширяет клиентскую базу

Согласно отчетам, в настоящее время Samsung SDI поставляет аккумуляторы компаниям BMW, Audi и Rivian. Компания поддерживает долгосрочное партнерство с BMW с 2009 года и недавно начала сотрудничество в области твердотельных аккумуляторов. Привлечение Mercedes в качестве партнера позволит Samsung SDI укрепить свои позиции на рынке.

Сотрудничество в сфере дисплеев и полупроводников

Samsung и Mercedes также заинтересованы в расширении сотрудничества в области дисплеев и полупроводников. В частности, Mercedes выбрала OLED-панели Samsung Display для своей линейки Maybach следующего поколения, запланированной к выпуску в 2028 году. Эта технология может быть внедрена и в более массовые модели.