Европарламент в шаге от пропасти: как спор об активах России может похоронить помощь Украине

Экономика

Европарламент рискует быть вовлеченным в процесс согласования юридической базы для конфискации замороженных российских активов. Такой сценарий несет в себе риск задержки выделения финансовой помощи Украине, остро нуждающейся в средствах.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ евросоюз

Встреча представителей Бельгии и Еврокомиссии

В пятницу запланирована встреча между представителями бельгийского правительства и Еврокомиссии для обсуждения этого вопроса. Бельгия ранее заблокировала инициативу о предоставлении Украине "репарационных кредитов" за счет изъятия активов РФ.

Еврокомиссия предпринимает усилия, чтобы убедить Бельгию изменить свою позицию. По данным источников, вопрос будет обсуждаться на различных уровнях, включая встречи с участием премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и руководства Еврокомиссии.

Риск нехватки средств для Украины

Если Бельгия согласится, Еврокомиссия приступит к разработке необходимой законодательной базы. Предполагается участие Европарламента в этом процессе. Как отмечают анонимные чиновники ЕС, это может привести к затягиванию времени, что ставит под сомнение планы Еврокомиссии по выделению 140 миллиардов евро до апреля 2026 года, когда, по прогнозам, у Украины исчерпаются финансовые ресурсы.

Зависимость финансирования Украины от МВФ от выделения "репарационных кредитов" Евросоюзом усугубляет ситуацию. Еврокомиссар Валдис Домбровскис допустил возможность разработки "промежуточного решения" для поддержки Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.