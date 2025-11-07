Промпт решает всё? Как стать владельцем контента, созданного искусственным интеллектом

Согласно заявлению главного юриста финтех-сервиса "Моя удаленка" Валерии Минаковой, права на материалы, созданные с использованием искусственного интеллекта, закрепляются за человеком в случае, если он является автором идеи, разработчиком промпта, осуществлял отбор и редактирование контента, а также вносил корректировки в конечный результат.

Офис

Когда нейросеть — инструмент

Действующее законодательство РФ, в частности статья 1257 Гражданского кодекса, определяет автором лицо, чей творческий труд привел к созданию произведения. Это исключает возможность признания авторства за самими ИИ-алгоритмами. Однако, отсутствие чётких критериев "творческого вклада" порождает правовую неопределённость в отношении распределения авторства при участии нейросетей.

Судебная практика признает вкладом идею, создание промпта, выбор и обработку материала, а также финальную доработку. При активном участии человека и наличии подтверждающих документов, он признается правообладателем, а нейросеть рассматривается как инструмент, сообщает Газета. Ru.

Минакова напомнила о прецеденте конца 2024 года, когда Суд по интеллектуальным правам признал Deepfake-ролики объектами авторского права.

Защита авторских прав

Чтобы защитить свои права, юрист рекомендовала фиксировать все этапы творческого процесса: сохранять промпты, черновики, версии редактирования и отражать вклад человека в договорной документации. Также важно обращать внимание на пользовательские соглашения ИИ-сервисов, так как часто права на сгенерированный контент по умолчанию передаются компании.

Мировая судебная практика придерживается позиции, что авторское право распространяется только на произведения, созданные человеком. В качестве примера Минакова привела случай в США в 2025 году, когда суд отклонил заявку на регистрацию нейросети "Машина творчества" в качестве автора.

В России в 2025 году планируется рассмотрение поправок в Гражданский кодекс, направленных на регулирование авторских прав на произведения, созданные с помощью ИИ. Инициатором выступил Совет блогеров во главе с Валерией Рытвиной, при поддержке заместителя председателя комитета по информационной политике Андрея Свинцова.