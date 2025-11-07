Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота маскирует ярость: эта птица убивает, защищая свою территорию — живой потомок динозавров
Ваш матрас не такой, каким кажется: что стоит за комфортом вашей кровати
Оренбуржье идёт в бой: грипп атакует, но иммунитет оренбуржцев готов — вакцинация на шаг впереди
Не просто гниль — природный эликсир: 5 хитрых способов превратить упавшие яблоки в пользу
Дорогие понты — дорогой сервис: ТО у премиум-брендов обходится дороже, чем отпуск на море
Когда принтер стал инженером: российская разработка переворачивает индустрию 3D-печати
Секрет идеального дзадзики раскрыт: одна деталь делает вкус по-настоящему греческим
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Меньше обуви — больше стиля: как 7 пар заменяют целый шкаф

Японский фонд раскрыл карты: страхи перегретого рынка AI сильно преувеличены — и вот почему

1:39
Экономика

Крупнейший технологический фонд Японии утверждает, что акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, не находятся в состоянии пузыря и обладают потенциалом для дальнейшего роста.

Набрюдение за ростом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набрюдение за ростом

По словам Ясуюки Фукуды, главного портфельного менеджера инвестиционного фонда информационной электроники Nomura Asset Management, рынок ИИ "только вступает во вторую фазу" и "не находится на стадии пузыря". Это позитивное заявление помогает снять некоторые опасения инвесторов.

Опасения на рынке

Нарастают опасения по поводу глобального бума ИИ, который привёл к росту рыночной капитализации американского производителя чипов Nvidia до рекордных 5 трлн долларов. Это вызывает вопросы о возможном перегреве рынка, особенно учитывая, что семь крупных технологических компаний составляют более трети индекса S&P 500.

 Результаты фонда Nomura

Фонд Nomura продемонстрировал отличные результаты на фоне экономического бума: по состоянию на 6 ноября общая доходность фонда достигла 49%. Для сравнения, общая доходность индекса Topix составила 22%, а индекса Topix Electric Appliances — 30%. Фонд также превзошёл показатели американского индекса Nasdaq Composite.

Сравнение с крахом доткомов

Фукуда отмечает, что текущий ландшафт акций IT-компаний существенно отличается от краха доткомов 25-летней давности, что даёт основание для оптимизма, согласно Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Красота и стиль
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Последние материалы
Ваш матрас не такой, каким кажется: что стоит за комфортом вашей кровати
Оренбуржье идёт в бой: грипп атакует, но иммунитет оренбуржцев готов — вакцинация на шаг впереди
Не просто гниль — природный эликсир: 5 хитрых способов превратить упавшие яблоки в пользу
Дорогие понты — дорогой сервис: ТО у премиум-брендов обходится дороже, чем отпуск на море
Когда принтер стал инженером: российская разработка переворачивает индустрию 3D-печати
Секрет идеального дзадзики раскрыт: одна деталь делает вкус по-настоящему греческим
Японский фонд раскрыл карты: страхи перегретого рынка AI сильно преувеличены — и вот почему
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Меньше обуви — больше стиля: как 7 пар заменяют целый шкаф
Предлагали солидные суммы: почему Надежда Кадышева отказалась от новогодних корпоративов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.