Японский фонд раскрыл карты: страхи перегретого рынка AI сильно преувеличены — и вот почему

Крупнейший технологический фонд Японии утверждает, что акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, не находятся в состоянии пузыря и обладают потенциалом для дальнейшего роста.
По словам Ясуюки Фукуды, главного портфельного менеджера инвестиционного фонда информационной электроники Nomura Asset Management, рынок ИИ "только вступает во вторую фазу" и "не находится на стадии пузыря". Это позитивное заявление помогает снять некоторые опасения инвесторов.
Нарастают опасения по поводу глобального бума ИИ, который привёл к росту рыночной капитализации американского производителя чипов Nvidia до рекордных 5 трлн долларов. Это вызывает вопросы о возможном перегреве рынка, особенно учитывая, что семь крупных технологических компаний составляют более трети индекса S&P 500.
Фонд Nomura продемонстрировал отличные результаты на фоне экономического бума: по состоянию на 6 ноября общая доходность фонда достигла 49%. Для сравнения, общая доходность индекса Topix составила 22%, а индекса Topix Electric Appliances — 30%. Фонд также превзошёл показатели американского индекса Nasdaq Composite.
Фукуда отмечает, что текущий ландшафт акций IT-компаний существенно отличается от краха доткомов 25-летней давности, что даёт основание для оптимизма, согласно Bloomberg.
