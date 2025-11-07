Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Туристы теряют деньги из-за несоответствия номеров: как зафиксировать нарушение и добиться замены
Почему историческая точность в кино не важна: откровения актёра Александра Устюгова
Нежный, как облако: рецепт домашнего творога, который готовится быстрее доставки
Слухи о запрете брекетов будоражат сеть: оказалось, причина совсем не в самих системах
Поглотит раздувшаяся звезда? Что ждёт Землю, когда Солнце станет красным гигантом через 5 млрд лет
Три модели — и уже лидер продаж: новый автомобильный бренд стремительно покоряет рынок
Тянется вверх, а не вширь: почему рассада превращается в жирафа и как вернуть ей форму без пересадки
Продавцы недвижимости стали мастерами манипуляций: как покупатели остаются ни с чем

Нефтегазовый сектор России: доходы падают, но есть нюанс

Экономика

Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в октябре 2025 года в годовом сравнении на 26,6% — до 888,6 млрд рублей против 1 211,8 млрд рублей годом ранее, следует из подсчетов ТАСС и статистики Минфина РФ.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

При этом доходы в месячном выражении выросли на 52,6% (888,6 млрд рублей против 582,5 млрд рублей в сентябре 2025 года). Это произошло в основном за счет сбора НДД в размере 327,8 млрд рублей, который осуществляется поквартально.

В январе — октябре нефтегазовые доходы уменьшились на 21,4%, до 7,498 трлн рублей. За аналогичный период 2024 года этот показатель составил 9,539 трлн рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Продавцы недвижимости стали мастерами манипуляций: как покупатели остаются ни с чем
Без молока и масла, но с душой: идеальный рецепт яблочных оладий на каждый день
Посланники духов леса: разноцветные создания, что сажают деревья и исчезают, не оставив следа
Без обид и без Филиппа: Басков рассказал, почему его день рождения прошёл без Киркорова
Первые слова — первый диагноз: почему важно не ждать, пока ребёнок заговорит сам
Спина больше не кричит от боли: всего 10 минут, и тело словно вспоминает, как жить без скованности
Без теней, но с вау-эффектом: макияж, который делает глаза больше без единого цвета
Рост на 70% стал ловушкой: реальные цифры по вводу жилья говорят о глубоком кризисе
Не враг, а союзник здоровья: сколько ложек масла в день принесут пользу и не добавят килограммы
Журналисты степей поют оду убийце: казахи назвали Гитлера спасителем от СССР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.