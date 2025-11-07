Банки играют в щедрость: стоит ли доверять декабрьским вкладам и как получить максимальную выгоду

Экономика

Завершение финансового года предоставляет вкладчикам уникальный шанс для увеличения своих сбережений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Российские 500 рублей

Однако, по мнению и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, важно обдуманно пересмотреть свои финансовые стратегии.

Выгодные предложения в декабре

Фрумина отметила, что декабрь обычно характеризуется повышенными процентными ставками по вкладам. Банки, желая привлечь ликвидность перед новогодними праздниками, часто предлагают привлекательные бонусы для новых клиентов.

Осторожность при принятии решений

Однако эксперт предупреждает о возможных рисках импульсивных решений. Поспешная реакция на рекламные акции может привести к уменьшению общей доходности, особенно если вкладчик досрочно закрывает действующие депозиты и теряет проценты. Участие в таких акциях оправдано лишь при наличии свободных денежных средств и четко определенного срока инвестирования, пишет "Прайм".

Взвешенный подход — ключ к успеху

Анализируя возможности вкладов, необходимо учитывать факторы инфляции, налоговые обязательства, доступность активов и распределение средств между различными инструментами. Тщательное планирование вкладов играет важную роль в управлении личным бюджетом, подчеркнула Фрумина.