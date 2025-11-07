Банки играют в щедрость: стоит ли доверять декабрьским вкладам и как получить максимальную выгоду

Завершение финансового года предоставляет вкладчикам уникальный шанс для увеличения своих сбережений.
Однако, по мнению и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Фруминой, важно обдуманно пересмотреть свои финансовые стратегии.
Фрумина отметила, что декабрь обычно характеризуется повышенными процентными ставками по вкладам. Банки, желая привлечь ликвидность перед новогодними праздниками, часто предлагают привлекательные бонусы для новых клиентов.
Однако эксперт предупреждает о возможных рисках импульсивных решений. Поспешная реакция на рекламные акции может привести к уменьшению общей доходности, особенно если вкладчик досрочно закрывает действующие депозиты и теряет проценты. Участие в таких акциях оправдано лишь при наличии свободных денежных средств и четко определенного срока инвестирования, пишет "Прайм".
Анализируя возможности вкладов, необходимо учитывать факторы инфляции, налоговые обязательства, доступность активов и распределение средств между различными инструментами. Тщательное планирование вкладов играет важную роль в управлении личным бюджетом, подчеркнула Фрумина.
