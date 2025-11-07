Украина рискует остаться с сухими хранилищами: таймер тикает — что будет с отоплением в следующем году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:08
Экономика

Запасы подземных хранилищ газа (ПХГ) на Украине на текущий отопительный сезон иссякнут к апрелю, и стране снова понадобятся закупки дополнительных объёмов газа. 

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Такой прогноз озвучил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью изданию "Телеграф", сообщает ТАСС.

Прогноз на будущее

Харченко считает, что в следующем году Украина вновь столкнётся с "сухими" хранилищами газа или будет находиться в состоянии, близком к "сухому". Он обозначил, что это будет означать необходимость в новых закупках.

Долговая нагрузка на "Нафтогаз"

На "Нафтогаз" будут "висеть значительные долги", накопленные в результате закупок газа с 2025 года, когда компания получила крупные кредиты как от украинских, так и международных банков. Харченко выразил обеспокоенность по поводу того, как "Нафтогаз" будет обслуживать эти долги, подчёркивая, что нехватка финансов станет одной из основных проблем при подготовке к следующему осенне-зимнему сезону. Также перед компанией стоит задача по восстановлению компрессорных цехов и установок для очистки газа.

По информации агентства Bloomberg, Украина потеряла более 60% возможностей по добыче газа после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях 3 октября. В результате этого ущерба стране потребуется почти 2 млрд евро для импорта топлива.

Дефицит газа из-за остановки транзита

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января был полностью остановлен транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины. Это произошло из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". В результате возник дефицит топлива, что привело к отсрочке начала отопительного сезона на месяц до 1 ноября. В настоящее время Киев вынужден закупать газ на европейском рынке по высоким ценам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
