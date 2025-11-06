Ультиматум Маска сработал? Tesla открыла кошелёк на триллион — что стоит за этим решением

Совладельцы Tesla одобрили невероятный пакет вознаграждений для Илона Маска — почти $1 трлн.
Это стало возможным благодаря поддержке более 75% акционеров на ежегодной встрече, которая проходила в онлайн-формате.
Данный компенсационный план, как утверждают эксперты, станет рекордным в истории американского бизнеса. Вместо стандартной зарплаты Маск получает вознаграждение через премии, определённые на ближайшие десять лет.
Основным критерием его успеха станет рост рыночной стоимости компании с текущих 8,5 трлн до 1,4 трлн. Для этого Tesla нужно выпустить 20 миллионов автомобилей, 1 миллион роботов и запустить миллион роботакси. Если цели будут достигнуты, Маск получит долю в 25% акций компании.
Также стоит отметить, что возникли слухи о возможном уходе Маска из Tesla, если акционеры не поддержат этот огромный компенсационный пакет, сообщает ТАСС.
Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?