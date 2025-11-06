Ультиматум Маска сработал? Tesla открыла кошелёк на триллион — что стоит за этим решением

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совладельцы Tesla одобрили невероятный пакет вознаграждений для Илона Маска — почти $1 трлн.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Это стало возможным благодаря поддержке более 75% акционеров на ежегодной встрече, которая проходила в онлайн-формате.

Рекордная выплата

Данный компенсационный план, как утверждают эксперты, станет рекордным в истории американского бизнеса. Вместо стандартной зарплаты Маск получает вознаграждение через премии, определённые на ближайшие десять лет.

Условия для получения

Основным критерием его успеха станет рост рыночной стоимости компании с текущих 8,5 трлн до 1,4 трлн. Для этого Tesla нужно выпустить 20 миллионов автомобилей, 1 миллион роботов и запустить миллион роботакси. Если цели будут достигнуты, Маск получит долю в 25% акций компании.

Также стоит отметить, что возникли слухи о возможном уходе Маска из Tesla, если акционеры не поддержат этот огромный компенсационный пакет, сообщает ТАСС.