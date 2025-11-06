Малый бизнес в России: как поэтапное снижение порога НДС изменит всё

В России продолжается обсуждение изменений в налоговой политике, которые затронут малый бизнес. Одним из самых спорных вопросов остается снижение порога выручки, с которого компании на упрощенной системе налогообложения (УСН) обязаны платить НДС. Правительство, учитывая опасения предпринимателей, пошло на компромисс и решило снизить порог поэтапно, что позволит многим малым компаниям адаптироваться к новым условиям.

Изменения в налоговой системе: как это будет

На заседании правительства был представлен новый план, касающийся порога для уплаты НДС для бизнеса на УСН. В то время как ранее предлагалось резкое снижение порога с 60 млн до 10 млн рублей, теперь изменения будут происходить постепенно. Уже в следующем году порог снизится до 20 млн рублей, в 2027 году — до 15 млн, а в 2028 году — до 10 млн рублей. Это решение призвано минимизировать нагрузку на малый бизнес, однако оно всё ещё вызывает споры среди предпринимателей.

По словам представителей бизнеса, поэтапное снижение — это оптимальный подход. Он позволяет компаниям, работающим на УСН, постепенно адаптироваться к новым условиям и не попадать в жёсткие рамки, которые могли бы их вывести из рынка.

Однако не все изменения были восприняты с одобрением. Одной из спорных новаций было предложение о введении штрафов за первые нарушения при уплате НДС. В ответ на это власти предложили мораторий на такие штрафы для компаний, которые впервые столкнутся с нарушениями. Также было принято решение отказаться от отмены льготы по НДС для IT-компаний, что также вызвало позитивную реакцию у бизнеса.

Мнение бизнеса: что важно для предпринимателей

Представители крупных бизнес-объединений, таких как "Опора России" и "Деловая Россия", отмечают, что поэтапное снижение порога — это разумный шаг, который позволит малому бизнесу выжить и адаптироваться. Александр Калинин, президент "Опоры России", отметил, что снижение порога до 20 млн рублей затронет гораздо меньшее количество компаний, чем предлагалось ранее.

"Если планка годового дохода по НДС на УСН в 10 млн рублей затрагивает более 700 000 предприятий, то планка в 20 млн — примерно вдвое меньше, порядка 320 000. Хотя мы считаем, что, конечно, надо было остановиться на 20 млн и не снижать больше лимит, потому что это совсем нанобизнес", — отметил Калинин.

Кроме того, он добавил, что разумным было бы и уменьшить процентные ставки по НДС при дальнейшем снижении лимита. Например, при пороге в 30 млн рублей ставка НДС могла бы составлять 3%, а если порог опускается ниже 30 млн, то ставка должна быть еще ниже — 1%. Такой подход мог бы стать более справедливым для небольших компаний.

Как это повлияет на малый бизнес

Эксперты считают, что постепенное снижение лимита для уплаты НДС — это своего рода передышка для малого бизнеса. Он получит дополнительное время для перестройки своей экономической модели. Однако для менее эффективных компаний такая поддержка вряд ли окажет существенное влияние.

"Остальные уйдут в наем в более крупные компании. Сейчас для этого относительно благоприятное время, так как безработица в стране нулевая, и вчерашний предприниматель не лишится средств к существованию как физическое лицо", — пояснил Алексей Крылов, эксперт ТПП РФ.

Мнение эксперта подтверждается тем, что для многих малых предприятий вопросы НДС остаются слишком сложными, и переход на уплату НДС может оказаться для них серьёзным ударом. В результате количество юридических лиц может сократиться, а оставшиеся компании будут укрупняться. Такой тренд, по мнению Крылова, будет продолжаться.

Риски и альтернативы

Одним из главных рисков для бизнеса является массовый уход в тень, который может быть вызван резким сокращением порога для уплаты НДС. Особенно это касается предприятий, работающих в низкорентабельных отраслях. Если налоговая нагрузка станет слишком высокой, это может привести к закрытию многих малых предприятий.

В ответ на это бизнес-объединения предложили не снижать порог до 10 млн рублей, а остановиться на 30 млн. Такой шаг, по их мнению, мог бы существенно снизить риски банкротства малых компаний и способствовать стабилизации рынка. В то же время фискальный эффект от таких изменений остаётся под вопросом.

Что думают представители власти

Председатель "Деловой России" Алексей Репик подчеркнул, что для правительства и бизнес-объединений удалось найти разумный компромисс, несмотря на наличие различных мнений по многим вопросам. Он отметил, что процесс перехода на НДС требует учета всех нюансов, особенно когда речь идет о малых и средних предприятиях.

"Команда (правительства и Госдумы) очень качественно отработала и отразила наиболее острые вопросы, на которые есть, конечно, разные мнения — и у Минфина, и у разных деловых объединений. В этом вопросе нет какого-то абсолютного единства позиций, поэтому нашелся разумный, рациональный компромисс", — сказал Репик.

Это заявление подчеркивает важность диалога между властями и бизнесом для нахождения оптимальных решений, которые помогут развивать предпринимательскую деятельность, а не препятствовать ей.

Заключение: что дальше

Налоговые изменения, связанные с порогом выручки для уплаты НДС на УСН, продолжат обсуждаться и дорабатываться. Правительство пошло на компромисс, что позволило смягчить последствия для малых предприятий. Однако многие вопросы остаются актуальными, и бизнес-объединения продолжат работу с властями для поиска оптимальных решений.

Поэтапное снижение порога — это шаг навстречу малому бизнесу, но важно помнить, что не все предприятия смогут адаптироваться к новым условиям. Поэтому важно продолжать искать компромиссы и учитывать интересы разных категорий предпринимателей.

Сравнение изменений

