Силы извне постарались или свои помогли? Что стоит за топливным кризисом в Мали

Экономика

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп сделал заявление, в котором обвинил внешние силы в преднамеренном создании дефицита нефтепродуктов в стране.

Флаг Мали
Фото: commons.wikimedia.org by Rgaudin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Мали

По его словам, цель этих действий — дестабилизация обстановки и подстрекательство к народным волнениям. 

Поддержка террористических группировок

Министр подчеркнул, что террористические элементы в регионе не действуют в одиночку. Он отметил, что они зачастую получают финансовую помощь из-за рубежа, а также проходят подготовку для использования более сложных методов ведения боевых действий, сообщает РГ со ссылкой на издание Mali Online.

Искусственный дефицит топлива

Особое внимание глава МИД Мали уделил недавней ситуации с нехваткой топлива. Он назвал этот дефицит искусственно созданным и заявил, что он был спланирован специально для того, чтобы спровоцировать массовые протесты среди населения.

Атаки на экономические объекты как признак слабости

Диоп также отметил, что участившиеся атаки боевиков на объекты экономической инфраструктуры свидетельствуют об их ослаблении. По его мнению, изменение тактики террористов говорит о том, что они теряют позиции под натиском сил обороны и безопасности Мали, и их план дестабилизации страны терпит крах.

Гарантии стабильности поставок

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что правительство Мали совместно со странами Конфедерации государств Сахеля принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного импорта, экспорта и поставок нефтепродуктов, гарантируя безопасность конвоев.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
