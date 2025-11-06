Силы извне постарались или свои помогли? Что стоит за топливным кризисом в Мали

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп сделал заявление, в котором обвинил внешние силы в преднамеренном создании дефицита нефтепродуктов в стране.
По его словам, цель этих действий — дестабилизация обстановки и подстрекательство к народным волнениям.
Министр подчеркнул, что террористические элементы в регионе не действуют в одиночку. Он отметил, что они зачастую получают финансовую помощь из-за рубежа, а также проходят подготовку для использования более сложных методов ведения боевых действий, сообщает РГ со ссылкой на издание Mali Online.
Особое внимание глава МИД Мали уделил недавней ситуации с нехваткой топлива. Он назвал этот дефицит искусственно созданным и заявил, что он был спланирован специально для того, чтобы спровоцировать массовые протесты среди населения.
Диоп также отметил, что участившиеся атаки боевиков на объекты экономической инфраструктуры свидетельствуют об их ослаблении. По его мнению, изменение тактики террористов говорит о том, что они теряют позиции под натиском сил обороны и безопасности Мали, и их план дестабилизации страны терпит крах.
Глава внешнеполитического ведомства заверил, что правительство Мали совместно со странами Конфедерации государств Сахеля принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного импорта, экспорта и поставок нефтепродуктов, гарантируя безопасность конвоев.
