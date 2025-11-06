Рынок акций снова в минусе: доллар дорожает, рубль слабнеет — что будет дальше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По итогам торгов в четверг индекс Московской биржи продемонстрировал снижение на 0,15%, достигнув 2 542,7 пункта. В свою очередь, долларовый индекс РТС уменьшился на 0,38%, составив 984,32 пункта. Курс китайского юаня опустился на 6 копеек, до 11,32 рубля.

Ослабление рубля
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ослабление рубля

Динамика рынка и внешние факторы

В течение торгового дня индекс Мосбиржи в основном снижался, что по сути повторяло тенденцию предыдущего дня. Сначала рынку могли поддерживать рост акций сочетания факторов, таких как повышение цен на нефть и ослабление рубля. Однако к середине дня российская валюта укрепилась, а нефтяные котировки начали падать, что повлияло на настроение участников рынка.

Рынок также реагировал на заявления из Кремля и Белого дома, анализируя возможные изменения в международной политической ситуации. Геополитическая неопределенность оставалась важным фактором, который мог бы повлиять на дальнейшее развитие рынка.

Еще одним важным аспектом стало ожидание изменений в денежно-кредитной политике. Инвесторы обеспокоены возможностью понижения ключевой ставки Центробанком России в декабре, что, в свою очередь, влияет на долгосрочные ожидания по инфляции и росту экономики.

"Индекс Мосбиржи в четверг преимущественно снижался, в целом же динамика рынка была схожей со вчерашней. Поначалу поддержку акциям могло оказывать сочетание дорожающей нефти и слабеющего рубля, но днем российская валюта пошла на укрепление, а цены на нефть свалились в минус. На геополитическом фронте инвесторы анализируют последние заявления руководства России и США. К внешней неопределенности добавляются сомнения рынка в перспективах снижения ключевой ставки ЦБ в декабре. Инвесторы ждут выхода новых оперативных данных, в частности, завтра выйдет недельный отчет Росстата по инфляции", — отметил эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев из "БКС мир инвестиций".

Рынок акций

На фондовом рынке в России в четверг определились свои лидеры роста. В числе наиболее успешных оказалось несколько крупных компаний, чьи акции показали заметное увеличение стоимости. Среди них — "Софтлайн", акции которой подскочили на 4,93%. Такой рост был обусловлен заявлением о введении льготного режима по НДС для IT-компаний. ОАО "ОАК" также показало хорошую динамику с ростом в 2,89%, чему способствовали сильные финансовые результаты компании.

С другой стороны, не все компании смогли удержать положительную динамику. Среди лидеров снижения оказались бумаги таких компаний, как "Хэдхантер" (-1,47%), "Татнефть" (-1,24%), ВК (-1,23%), МКБ (-1,14%) и "Лукойл" (-0,98%).

Сравнение

Фактор Влияние на рынок Текущая ситуация
Рубль Слабел в начале торгов, но укрепился в ходе дня Укрепился после падения цен на нефть
Нефть Рынок рассчитывал на рост цен на нефть, но они упали Падение цен на нефть оказало давление на рынок
Прогнозы по ключевой ставке Снижение ставки ожидалось в декабре, но непонятно Инвесторы сомневаются в возможном снижении ставки
Геополитика Влияние внешней политики США и России Неопределенность сохраняется

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Ожидания снижения ставки: Если вы инвестируете в акции на долгосрочную перспективу, стоит внимательно следить за изменениями в денежно-кредитной политике. Прогнозы о снижении ключевой ставки могут привести к росту стоимости активов.

  2. Реакция на нефть: Падение цен на нефть может существенно влиять на котировки акций крупных нефтяных компаний. В такие моменты полезно диверсифицировать инвестиционный портфель.

  3. Мониторинг валютного рынка: Курс рубля и юаня — ключевые индикаторы для анализа российской экономики. Инвесторам стоит учитывать эти показатели, чтобы предсказать возможные колебания на фондовом рынке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорирование прогнозов по нефти и валютному рынку.
    Последствие: Падение стоимости акций, особенно в секторе энергетики.
    Альтернатива: Диверсифицировать портфель, включая менее зависимые от нефти и валюты активы, чтобы снизить риски.

  2. Ошибка: Недооценка влияния геополитики.
    Последствие: Неспособность предсказать рыночные колебания, вызванные внешними политическими событиями.
    Альтернатива: Следить за новостями, связанными с международной политикой, чтобы минимизировать риски.

  3. Ошибка: Ожидание быстрого снижения ключевой ставки.
    Последствие: Упущенные возможности на рост рынка.
    Альтернатива: Использовать более долгосрочные инвестиционные стратегии, которые не зависят от изменений в монетарной политике.

А что если…

А что если снижение ключевой ставки всё-таки произойдёт в декабре? Это может дать стимул для роста акций, особенно в кредитно-зависимых секторах, таких как недвижимость и потребительские товары. Но если ставки останутся на прежнем уровне, возможно, рынок продолжит находиться под давлением, что затруднит долгосрочные вложения.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Ожидаемое снижение ставки может стимулировать рост фондового рынка.

  • Снижение курса рубля может оказаться выгодным для экспортеров.

  • Сильные финансовые результаты отдельных компаний могут поддерживать их акции.

Минусы:

  • Падение цен на нефть оказывает негативное влияние на рынок.

  • Внешняя нестабильность увеличивает неопределённость.

FAQ

Как колебания цен на нефть влияют на российский рынок акций?
Цены на нефть — это важный фактор для экономики России, так как она является крупным экспортером энергоресурсов. Падение цен на нефть может привести к падению акций нефтяных компаний и ухудшению рыночной динамики в целом.

Мифы и правда

Миф: "Если нефть падает, российский рынок всегда падает."
Правда: Хотя нефть и оказывает большое влияние на российскую экономику, падение её цен не всегда ведёт к падению всего рынка. Это зависит от множества факторов, включая политику ЦБ, курс рубля и внутреннюю ситуацию в отдельных секторах.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
