В течение 20 минут всё раскупили: Якутск выпустил облигации — москвичи в числе лидеров по заявкам

Город Якутск оперативно реализовал выпуск народных облигаций на сумму 30 миллионов рублей, продав их всего за 20 минут.
Это достижение ставит Якутск на третье место среди субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктики по скорости размещения.
Основная доля заявок, около половины, поступила от жителей Москвы и Подмосковья. Инвесторы из Санкт-Петербурга обеспечили 9% спроса, Свердловская область — 4%, а Челябинская область — 3% от общего объёма заявок.
Облигации выпущены сроком на один год, с датой погашения, намеченной на 6 ноября 2026 года. Одна облигация имеет номинальную стоимость в 1000 рублей. Доходность по купону составляет 16,03% годовых, выплаты будут производиться каждый квартал.
Инвесторы смогут продать облигации обратно эмитенту в период с 1 февраля по 23 октября 2026 года. Заявка на продажу исполняется в течение 5-6 рабочих дней. Накопленный купонный доход будет начислен до момента исполнения заявки, что гарантирует инвестору получение процентов за весь период владения.
Предыдущий рекорд скорости продаж принадлежал Чукотскому автономному округу с их дебютным выпуском на 140 миллионов рублей, который был распродан за 10 часов. Средства, привлеченные от продажи народных облигаций, используются для развития инфраструктуры регионов. В Якутске планируется направить вырученные средства на озеленение города, сообщает РГ.
Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин подчеркнул доступность народных облигаций для широкой публики. Для приобретения не требуется брокерский счёт, достаточно регистрации и верификации на маркетплейсе "Финуслуги" через Госуслуги.
Он отметил, что это делает народные облигации привлекательным инструментом для начинающих инвесторов, желающих получить доходность выше, чем по банковским вкладам.
Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.