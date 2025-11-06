В течение 20 минут всё раскупили: Якутск выпустил облигации — москвичи в числе лидеров по заявкам

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Город Якутск оперативно реализовал выпуск народных облигаций на сумму 30 миллионов рублей, продав их всего за 20 минут.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина сидит в компьютере

Это достижение ставит Якутск на третье место среди субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктики по скорости размещения.

География инвесторов

Основная доля заявок, около половины, поступила от жителей Москвы и Подмосковья. Инвесторы из Санкт-Петербурга обеспечили 9% спроса, Свердловская область — 4%, а Челябинская область — 3% от общего объёма заявок.

Условия и параметры облигаций

Облигации выпущены сроком на один год, с датой погашения, намеченной на 6 ноября 2026 года. Одна облигация имеет номинальную стоимость в 1000 рублей. Доходность по купону составляет 16,03% годовых, выплаты будут производиться каждый квартал.

Возможность досрочной продажи и накопленный доход

Инвесторы смогут продать облигации обратно эмитенту в период с 1 февраля по 23 октября 2026 года. Заявка на продажу исполняется в течение 5-6 рабочих дней. Накопленный купонный доход будет начислен до момента исполнения заявки, что гарантирует инвестору получение процентов за весь период владения.

Рекордные показатели и цели размещения

Предыдущий рекорд скорости продаж принадлежал Чукотскому автономному округу с их дебютным выпуском на 140 миллионов рублей, который был распродан за 10 часов. Средства, привлеченные от продажи народных облигаций, используются для развития инфраструктуры регионов. В Якутске планируется направить вырученные средства на озеленение города, сообщает РГ.

Народные облигации как инструмент инвестирования

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин подчеркнул доступность народных облигаций для широкой публики. Для приобретения не требуется брокерский счёт, достаточно регистрации и верификации на маркетплейсе "Финуслуги" через Госуслуги.

Он отметил, что это делает народные облигации привлекательным инструментом для начинающих инвесторов, желающих получить доходность выше, чем по банковским вкладам.