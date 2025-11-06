Жить на проценты с депозита: возможно ли такое сегодня в условиях инфляционного душа

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин отметил, что в текущих условиях проценты по депозитным счетам способны приносить доход, опережающий темпы инфляции.

Фото: freepik.com by wirestock Мужчина считает

В интервью MoneyTimes эксперт рассказал о факторах, определяющих возможность существования на доходы от вложений, и необходимом для этого объёме средств.

Условия для жизни на проценты

Аналитик подчеркнул, что теоретическая возможность жить на проценты с депозита существует при условии, что доходность вклада превышает уровень инфляции. Он отметил, что текущие процентные ставки предоставляют возможность получения дополнительного заработка, однако важно учитывать инфляционное обесценивание денег.

Риски уменьшения покупательной способности

Брагин пояснил, что изъятие процентов без пополнения депозита для поддержания его покупательной способности приведёт к тому, что со временем процентный доход перестанет соответствовать росту инфляции.

Необходимый размер вклада

Для получения стабильного дохода в размере 50 000 рублей в месяц при процентной ставке 5% годовых на депозитном счете должно находиться около 12 миллионов рублей. По словам аналитика, это обеспечит устойчивый доход, позволяющий компенсировать рост инфляции.

Депозит как средство сохранения, а не заработка

Эксперт отметил, что размещение крупных сумм на депозите в долгосрочной перспективе не является выгодным, так как процентные ставки редко опережают инфляцию. Депозиты следует рассматривать как инструмент для сохранения сбережений, а не как источник стабильного дохода. Специалист подчеркнул, что депозиты редко способны обеспечить существенный доход, поскольку превышение ставки по депозиту над инфляцией — исключение, а не правило.