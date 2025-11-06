Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Салаты — под протоколом, шаурма — под отчётом: готовая еда вступает в эпоху строгого надзора

Экономика

Законопроект, призванный ужесточить контроль над продажей готовой еды в торговых сетях, готовится к рассмотрению. Цель — оградить потребителей от некачественной продукции и возможных рисков для здоровья.

Еда
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Еда

Основные положения инициативы

Фракция "Справедливая Россия" предлагает внести изменения в закон о регулировании торговой деятельности. Ключевые пункты включают запрет на реализацию готовой еды, произведенной из продуктов с остаточным сроком годности менее 24 часов, а также запрет на приготовление кулинарной продукции непосредственно в магазинах, сообщают Известия.

Аргументы в пользу изменений

Депутаты ссылаются на санитарные нормы, допускающие продажу готовых блюд в открытом виде, что, по их мнению, создает условия для загрязнения и роста кишечных инфекций.

Прецедент с массовым отравлением

Причиной необходимости усиления контроля стал недавний случай в Бурятии, где более 140 человек отравились салатами и шаурмой, приобретенными в одной из торговых сетей. Этот инцидент подчеркивает важность строгого контроля за качеством готовой еды.

Последствия для бизнеса и потребителей

Принятие законопроекта может затронуть кулинарные отделы супермаркетов и небольшие магазины, предлагающие свежую кулинарию. Потребителям, возможно, придётся выбирать между фабричной упаковкой и предприятиями быстрого питания. Это, в свою очередь, может повлиять на цены и потребительские предпочтения.

Предложенные меры направлены на повышение безопасности продуктов питания, но могут вызвать изменения в розничной торговле. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
