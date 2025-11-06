Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Европейские политики и средства массовой информации выразили обеспокоенность в связи с тем, что около 248 компаний из Германии продолжают свою деятельность на территории Российской Федерации, сообщает EADaily.

завод Knauf
Фото: commons.wikimedia.org by Шуваев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
завод Knauf

Санкции не затронули всех

Эти предприятия, среди которых производитель сыра Hochland и строительный концерн Knauf, не подпадают под санкционные ограничения Европейского Союза, поскольку их экспорт не включает товары, находящиеся в санкционном списке. Согласно источнику, в 2024 году иностранным бизнесом в российский бюджет было перечислено свыше 20 миллиардов долларов налоговых платежей. Немецкие компании обеспечили из этой суммы 594 миллиона долларов.

Налоговые поступления: миллиарды долларов

Анализ Euronews Italia, цитируемый изданием Rador, показывает, что совокупные налоговые выплаты с 2022 года превысили 60 миллиардов долларов (51,8 миллиарда евро).

Призыв к уходу с рынка

Глава организации B4Ukraine Незир Синани настаивает на необходимости устранения существующей "юридической лазейки", позволяющей компаниям работать в России, и призывает международные компании покинуть российский рынок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
