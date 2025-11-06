Ariston снова у руля: итальянский бренд нашёл новый источник дохода в России и заработал миллионы

Согласно отчётности европейского холдинга Ariston за первые три квартала 2025 года, выручка, полученная от завода во Всеволожске (Ленинградская область) после возвращения под контроль компании, составила около 37 миллионов евро.
В документе отмечается, что "чистый доход, связанный с изменениями в структуре компании, достиг 41,7 миллиона евро, при этом 36,9 миллиона евро были получены от российской "дочки" после повторного включения в консолидированную отчетность в конце марта".
В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин принял решение об исключении российской дочерней структуры Ariston из перечня организаций, в отношении которых действовал режим временного управления. Это стало знаковым событием, продемонстрировавшим возможность возвращения иностранных инвестиций для продолжения коммерческой деятельности на территории России, сообщает ТАСС.
Напомним, что весной 2024 года все акции российской компании Ariston были переданы под управление "Газпром бытовые системы".
Компания Ariston Thermo Rus, зарегистрированная в Ленинградской области, специализируется на производстве бытовых электроприборов.
