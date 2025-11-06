Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кожа выглядит здоровой, но уже несёт угрозу: открытие, меняющее диагностику меланомы
Стыдная история: как Алла Довлатова чуть не лишилась всех своих драгоценностей
Дом, где не страшна зима: выбираем тепло, которое не съест зарплату и не пахнет гарью
Волшебство на кухне: как обычный хлеб может снизить давление и улучшить работу сердца
Польза или вред — решает состав: как пить минеральную воду, чтобы не навредить организму
Возмущению нет предела: в ЕС обеспокоены бурной деятельностью немецких компаний в России
Когда цветы не растут, а летают: как создать эффект парящих клумб своими руками
Роскошь с подвохом: европейские автомобили оказались дорогим удовольствием после гарантии
Папины гены победили: Виктория Боня рассказала, какая генетика у её дочери Анджелины

Ariston снова у руля: итальянский бренд нашёл новый источник дохода в России и заработал миллионы

1:31
Экономика

Согласно отчётности европейского холдинга Ariston за первые три квартала 2025 года, выручка, полученная от завода во Всеволожске (Ленинградская область) после возвращения под контроль компании, составила около 37 миллионов евро.

Scaldabagno Ariston 4
Фото: commons.wikimedia.org by Air fans, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Scaldabagno Ariston 4

Подробности отчёта о доходах

В документе отмечается, что "чистый доход, связанный с изменениями в структуре компании, достиг 41,7 миллиона евро, при этом 36,9 миллиона евро были получены от российской "дочки" после повторного включения в консолидированную отчетность в конце марта".

Возвращение Ariston под управление компании

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин принял решение об исключении российской дочерней структуры Ariston из перечня организаций, в отношении которых действовал режим временного управления. Это стало знаковым событием, продемонстрировавшим возможность возвращения иностранных инвестиций для продолжения коммерческой деятельности на территории России, сообщает ТАСС.

Предыдущий период управления

Напомним, что весной 2024 года все акции российской компании Ariston были переданы под управление "Газпром бытовые системы".

Компания Ariston Thermo Rus, зарегистрированная в Ленинградской области, специализируется на производстве бытовых электроприборов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Новости спорта
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Домашние животные
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Популярное
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал

Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.

Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Волшебство на кухне: как обычный хлеб может снизить давление и улучшить работу сердца
Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей
Польза или вред — решает состав: как пить минеральную воду, чтобы не навредить организму
Возмущению нет предела: в ЕС обеспокоены бурной деятельностью немецких компаний в России
Когда цветы не растут, а летают: как создать эффект парящих клумб своими руками
Роскошь с подвохом: европейские автомобили оказались дорогим удовольствием после гарантии
Папины гены победили: Виктория Боня рассказала, какая генетика у её дочери Анджелины
Уши весят как мотор, а сердце — как арбуз: что делает слонов настоящими титанами саванны
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Ariston снова у руля: итальянский бренд нашёл новый источник дохода в России и заработал миллионы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.