Ariston снова у руля: итальянский бренд нашёл новый источник дохода в России и заработал миллионы

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно отчётности европейского холдинга Ariston за первые три квартала 2025 года, выручка, полученная от завода во Всеволожске (Ленинградская область) после возвращения под контроль компании, составила около 37 миллионов евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Air fans, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Scaldabagno Ariston 4

Подробности отчёта о доходах

В документе отмечается, что "чистый доход, связанный с изменениями в структуре компании, достиг 41,7 миллиона евро, при этом 36,9 миллиона евро были получены от российской "дочки" после повторного включения в консолидированную отчетность в конце марта".

Возвращение Ariston под управление компании

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин принял решение об исключении российской дочерней структуры Ariston из перечня организаций, в отношении которых действовал режим временного управления. Это стало знаковым событием, продемонстрировавшим возможность возвращения иностранных инвестиций для продолжения коммерческой деятельности на территории России, сообщает ТАСС.

Предыдущий период управления

Напомним, что весной 2024 года все акции российской компании Ariston были переданы под управление "Газпром бытовые системы".

Компания Ariston Thermo Rus, зарегистрированная в Ленинградской области, специализируется на производстве бытовых электроприборов.