Новосибирцы могут оставить своих железных коней: цены на топливо заставляют затянуть пояса

Экономика

В Новосибирской области ситуация с наличием и стоимостью горючего продолжает оставаться сложной.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Рассмотрим динамику цен на бензин в регионе за прошедшую неделю.

Непрерывный рост цен на все виды топлива

За отчётный период все марки бензина продемонстрировали очередной рост цен. Бензин марки АИ-92 стал дороже на 21 копейку и достиг в среднем 62.54 руб/л. Цена АИ-95 увеличилась на 28 копеек и составил 67.18 руб/л. Стоимость АИ-98 поднялась на 42 копейки и достигла отметки 83.15 руб/л. Дизельное топливо подорожало на 53 копейки, и теперь его стоимость составляет 76.30 руб/л.

Дефицит топлива и реакция населения

Увеличение стоимости бензина происходит на фоне значительного дефицита, что привело к приостановке работы многих частных автозаправочных станций. Жители Новосибирска иронично отмечают в соцсетях, что в скором времени им придётся пересесть на гужевой транспорт.

Перенаправление поставок и правительственные заверения

Ситуация осложняется изменением направления поставок с Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в регионы европейской части страны, где наблюдается нехватка топлива после инцидентов на НПЗ. Это создаёт очереди на автозаправочных станциях, где еще остались запасы топлива, сообщает atas.info.

Власти Новосибирской области утверждают, что держат ситуацию под контролем, подчеркивая, что поставки осуществляются в соответствии с графиком, а приоритет отдаётся сельскохозяйственным производителям.