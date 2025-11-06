В Госдуме предупредили о рисках эксперимента по изменению порядка начисления детских пособий

Эксперимент по пересмотру критериев получения единого пособия на ребенка может привести к ограничению числа получателей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Ранее "Ведомости" сообщили, что в 2026 году в России пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка. Изменения будут оценивать по объемам поступлений на банковские счета и депозиты семей.

Депутат отметила, что в рамках эксперимента Социальный фонд получит право напрямую запрашивать данные о банковских счетах граждан у кредитных организаций. Она подчеркнула, что это решение противоречит закону о банковской тайне и подрывает доверие к налоговой службе.

"Это прямое нарушение закона о банковской тайне, потому что никто этого закона не отменял. Кроме того, это выражает недоверие к нашей налоговой службе, которая уже владеет всей информацией. Я категорически против такого подхода", — подчеркнула Останина.

Она отметила, что для эксперимента выбраны одни из наиболее благополучных регионов — Московская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По мнению депутата, если цель действительно в поддержке нуждающихся, то логичнее было бы начать с территорий с низким уровнем доходов населения.

Останина напомнила, что президент ранее поручал пересмотреть критерии начисления пособия, чтобы семьи с незначительным превышением прожиточного минимума не теряли право на выплаты. Однако, по словам депутата, правительство выбрало иной путь, фактически направленный на сокращение числа получателей.

"Мне кажется, правительство пошло другим путем — доказать, что пособия получают обеспеченные семьи. В итоге количество получателей может значительно сократиться. Меня этот подход настораживает", — заявила глава комитета.

Парламентарий подчеркнула, что подобные эксперименты могут привести к снижению доверия граждан к системе социальной поддержки. Она добавила, что внесла поправку об исключении статьи, предусматривающей проведение эксперимента, и рассчитывает, что Госдума поддержит это решение.