Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морепродукты в один клик из рыбного края: как Москва покоряет новую волну доставки
Провал сериала с Кардашьян: почему критики объявили его преступлением против телевидения
Пахло международным скандалом: как Анджелина Джоли оказалась в центре курьёзного инцидента в Херсоне
Идеальный нюд прячется в тени кожи: 7 бьюти-хитростей, о которых молчат консультанты
Виновник плаксивых обедов найден: учёные объяснили, что именно заставляет нас реветь над луком
Путешествия на запад станут другими: как Европа меняет правила игры для туристов
Новая жизнь сестры Тодоренко: почему она начала продавать откровенные снимки на Украине
Ледяная броня планеты тает снизу: и если процесс не остановить, мегаполисы уйдут под воду
На Западе предупредили Британию и Европу: ваши экономики движутся к краху

В Госдуме предупредили о рисках эксперимента по изменению порядка начисления детских пособий

2:24
Экономика

Эксперимент по пересмотру критериев получения единого пособия на ребенка может привести к ограничению числа получателей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее "Ведомости" сообщили, что в 2026 году в России пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка. Изменения будут оценивать по объемам поступлений на банковские счета и депозиты семей.

Депутат отметила, что в рамках эксперимента Социальный фонд получит право напрямую запрашивать данные о банковских счетах граждан у кредитных организаций. Она подчеркнула, что это решение противоречит закону о банковской тайне и подрывает доверие к налоговой службе.

"Это прямое нарушение закона о банковской тайне, потому что никто этого закона не отменял. Кроме того, это выражает недоверие к нашей налоговой службе, которая уже владеет всей информацией. Я категорически против такого подхода", — подчеркнула Останина.

Она отметила, что для эксперимента выбраны одни из наиболее благополучных регионов — Московская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. По мнению депутата, если цель действительно в поддержке нуждающихся, то логичнее было бы начать с территорий с низким уровнем доходов населения.

Останина напомнила, что президент ранее поручал пересмотреть критерии начисления пособия, чтобы семьи с незначительным превышением прожиточного минимума не теряли право на выплаты. Однако, по словам депутата, правительство выбрало иной путь, фактически направленный на сокращение числа получателей.

"Мне кажется, правительство пошло другим путем — доказать, что пособия получают обеспеченные семьи. В итоге количество получателей может значительно сократиться. Меня этот подход настораживает", — заявила глава комитета.

Парламентарий подчеркнула, что подобные эксперименты могут привести к снижению доверия граждан к системе социальной поддержки. Она добавила, что внесла поправку об исключении статьи, предусматривающей проведение эксперимента, и рассчитывает, что Госдума поддержит это решение.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Новости спорта
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Когда динозавры исчезли, он лишь зевнул — таинственный владелец пустых континентов
Огород, который не требует удобрений: секрет восстановления почвы за один сезон
Дерзкое ограбление Лувра: во сколько Франции обойдётся возвращение к былому величию
Морепродукты в один клик из рыбного края: как Москва покоряет новую волну доставки
В Британии рассказали о ядовитых пилюлях в торговых соглашениях с США
Провал сериала с Кардашьян: почему критики объявили его преступлением против телевидения
Пахло международным скандалом: как Анджелина Джоли оказалась в центре курьёзного инцидента в Херсоне
Идеальный нюд прячется в тени кожи: 7 бьюти-хитростей, о которых молчат консультанты
Виновник плаксивых обедов найден: учёные объяснили, что именно заставляет нас реветь над луком
Путешествия на запад станут другими: как Европа меняет правила игры для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.