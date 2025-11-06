Конкуренты такого не ожидали: российские товары обошли импортные бренды — что стало причиной триумфа

Доходы от экспорта продуктов увеличат бюджет страны. На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 5 ноября Максим Протасов, руководитель Роскачества, заявил, что более половины товаров, пришедших на смену импортным брендам, превзошли их качество.
Отмечается, что это открывает новые возможности для внешней торговли, особенно в производстве мяса и молока.
На встрече премьер-министр поздравил коллектив Роскачества с 10-летним юбилеем и подчеркнул высокий уровень работы организации, которая снизила административную нагрузку на бизнес. Протасов представил результаты работы и планы организации.
Максим Протасов сообщил о создании реестра доверенных онлайн-ритейлеров, куда могут попасть только те операторы, которые проверяют качество своих товаров.
Протасов отметил, что использование государственного знака качества становится инструментом стимулирования производителей к выпуску качественной продукции, что повышает их продажи на 32%. Доверие к этому знаку среди потребителей достигает 85%, сообщает URA.RU.
В условиях ухода иностранных компаний отечественные предприниматели занимают освободившиеся ниши на рынке, включая экспортные направления.
Протасов рассказал о том, что Роскачество исследовало более 13 тысяч брендов. Из них 60% товаров, пришедших после 2022 года, имеют более высокий рейтинг.
Рост экспортного потенциала даст значительный экономический эффект для страны, увеличивая доходы от поставок продовольствия и привлекая иностранных инвесторов. Осипов отметил, что в России снизилось количество продуктов с ГМО, что может повысить интерес к российским товарам.
