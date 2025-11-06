Крах зерновой империи? Экспорт пшеницы из России рекордно упал — покупают, но объёмы сокращаются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Экономика

В период с июля по октябрь 2025 года Россия экспортировала 20,6 млн тонн зерновых культур. Это на 25% меньше по сравнению с аналогичным отрезком времени в 2024 году (27,3 млн тонн).

Пшеница
Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пшеница

Согласно данным Российского зернового союза, экспорт пшеницы также претерпел сокращение на 28%, снизившись с 23,3 млн тонн до 18,2 млн тонн.

Октябрьское падение объёмов

Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сообщила "Интерфаксу" о сокращении поставок основных зерновых в октябре. Объёмы упали на 20% и составил 6,454 млн тонн по сравнению с 8 млн тонн годом ранее.

В частности, экспорт пшеницы снизился на 14,2% и достиг 6,024 млн тонн против 7,02 млн тонн в прошлом году. Отгрузки ячменя сократились более чем в два раза, до 310 тыс. тонн с 695 тыс. тонн, кукурузы — почти в три раза, до 120 тыс. тонн с 354 тыс. тонн, а гороха — в 2,4 раза, до 111 тыс. тонн.

Сокращение ассортимента и географии экспорта

Эксперт отметила уменьшение разнообразия экспортируемых зерновых, зернобобовых и масличных культур: в октябре 2025 года их было всего 9 видов, в то время как годом ранее — 26.

Число стран-импортеров российской пшеницы в октябре сократилось до 30 по сравнению с 50 странами в октябре 2024 года. Крупнейшим покупателем остался Египет, но объёмы закупок сократились на 16,3%, до 1,307 млн тонн с 1,562 млн тонн. Турция, занимающая второе место, увеличила закупки в 1,9 раза, до 883 тыс. тонн с 470 тыс. тонн в октябре 2024 года. Поставки в Иран выросли в 4,8 раза, составив 545 тыс. тонн против 114 тыс. тонн годом ранее.

Между тем отгрузки в Саудовскую Аравию снизились в 3,4 раза, до 65,5 тысяч тонн, в Ливию — почти в 4 раза, до 30 тысяч тонн.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
