Рестораны под микроскопом: почему общепит попал в зону риска — налоговые проверки увеличиваются

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители юридических и консалтинговых фирм, а также бизнеса сообщают об увеличении количества налоговых проверок в сфере общественного питания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гость оценивает ресторан

Ключевые направления контроля

Юристы, опрошенные Forbes, выделяют три ключевых направления контроля: использование контрольно-кассовой техники (ККТ), правомерность применения льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) и случаи маскировки розничной торговли под общепит.

Причины проверок: налоговые махинации

Екатерина Роганова, член Общественного совета при ФНС, отмечает, что в сфере общественного питания по-прежнему распространены схемы уклонения от налогов. Речь идет об искажении данных о выручке, выплате зарплат "в конвертах", дроблении бизнеса и других подобных нарушениях.

"Каждый из нас получал предложение оплатить наличкой заказ или по раздельным терминалам за бар и кухню", — приводит пример эксперт, иллюстрируя распространённость таких практик.