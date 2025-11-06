Рестораны под микроскопом: почему общепит попал в зону риска — налоговые проверки увеличиваются

Представители юридических и консалтинговых фирм, а также бизнеса сообщают об увеличении количества налоговых проверок в сфере общественного питания.
Юристы, опрошенные Forbes, выделяют три ключевых направления контроля: использование контрольно-кассовой техники (ККТ), правомерность применения льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) и случаи маскировки розничной торговли под общепит.
Екатерина Роганова, член Общественного совета при ФНС, отмечает, что в сфере общественного питания по-прежнему распространены схемы уклонения от налогов. Речь идет об искажении данных о выручке, выплате зарплат "в конвертах", дроблении бизнеса и других подобных нарушениях.
"Каждый из нас получал предложение оплатить наличкой заказ или по раздельным терминалам за бар и кухню", — приводит пример эксперт, иллюстрируя распространённость таких практик.
