Обратная сторона шатдауна: кто расплачивается за политические игры в США

Временное прекращение деятельности федерального правительства США влечёт за собой еженедельные потери для американской экономики, оцениваемые в 15 миллиардов долларов.
Как отмечает Джонатан Миллар, ведущий экономист Barclays, несмотря на то, что предыдущие приостановки работы правительства не обернулись катастрофическими последствиями, текущая ситуация может отличаться в худшую сторону из-за большей уязвимости экономики США.
Из-за приостановки финансирования, около 650 тысяч федеральных служащих временно лишились зарплаты. Министерство сельского хозяйства США вынуждено сократить финансирование продовольственной помощи для малоимущих до половины требуемой суммы на ноябрь. Наблюдается нехватка авиадиспетчеров в аэропортах, что ставит под угрозу функционирование ключевых служб. Более 8 тысяч семей остались без доступа к программе дошкольного образования и ухода за детьми Head Start (по данным на 3 ноября).
Частный сектор также ощущает негативное влияние. Управление по делам малого бизнеса США заморозило кредиты на сумму 2,5 миллиарда долларов для 4,8 тысяч малых предприятий по состоянию на 21 октября. Вице-президент Торговой палаты США Нил Брэдли подчёркивает необходимость стабильной работы правительства для нормального функционирования бизнеса, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Экономисты прогнозируют, что если приостановка работы правительства продлится до Дня благодарения, 27 ноября, безвозвратные потери для экономики США составят приблизительно 14 миллиардов долларов.
