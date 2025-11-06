Немецкие ножницы бьют по кошельку: новая реальность цен в парикмахерских заставляет задуматься

В немецких парикмахерских наблюдается устойчивый рост цен, сопровождающийся увеличением разброса предложений, пишет EADaily.

Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией парикмахеров и косметологов Северного Рейна — Вестфалии, средняя стоимость комплекса услуг (мытье, стрижка, укладка) для женщин составляет около 54 евро, для мужчин — примерно 33 евро. Несмотря на доступность базовых стрижек, наиболее заметно подорожали процедуры окрашивания и мелирования.

Затраты немцев на стрижку

Анализ потребительских расходов на стрижку, основанный на репрезентативном опросе YouGov, показывает, что 28% жителей Германии тратят на эту услугу от 15 до 29 евро, 20% — от 30 до 49 евро, а 14% готовы заплатить еще больше. Лишь 8% респондентов ограничиваются суммой менее 15 евро, в то время как 26% вообще не несут таких расходов. Опрос проводился в конце октября среди около 2900 совершеннолетних участников.

Факторы, влияющие на ценообразование

В Центральном союзе парикмахерских ремесел Германии отмечают, что удорожание услуг в парикмахерских обусловлено ростом расходов на оплату труда, энергоносители, материалы, а также общим уровнем инфляции. Управляющий директор организации Хольгер Штайн подчеркивает острую нехватку квалифицированных специалистов в отрасли. Большая часть расходов парикмахерских (55-60%) приходится на заработную плату персонала.

Изменение поведения потребителей

Многие парикмахеры свидетельствуют о том, что клиенты становятся более чувствительными к ценам.

Недавний рост доходов парикмахерской отрасли был в основном вызван повышением цен. В прошлом году прогнозировался общий доход сектора в размере 7,67 млрд евро. Однако, по словам Штайна, в 2025 году этот показатель может оказаться несколько ниже, поскольку компании ожидают сокращения клиентской базы и объема заказов.