Сладкая жизнь под вопросом: почему Nutella дорожает — у главного поставщика проблемы

Экономика

Производство ключевого компонента знаменитой пасты Nutella неуклонно снижается, что вынуждает производителя искать альтернативные каналы поставок, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Syced, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Nutella cases in Milano

Однако дефицит сырья может спровоцировать повышение стоимости продукта, как сообщает Gazeta. Pl.

Урожай фундука снизился

Рост цен на Nutella становится всё более вероятным. Основным ингредиентом этой любимой многими пасты является фундук, мировой урожай которого резко упал. Например, в Италии сезон сбора уже завершен, и объёмы оказались в два раза меньше, чем в предыдущие годы — около 70 000 тонн вместо привычных 120 000 тонн.

Чтобы сдержать рост цен, компания Nutella расширяет географию закупок. Наряду с Италией, фундук приобретается в Чили, США и Турции. Подобные меры предпринимают и другие производители, но и они сталкиваются с серьёзными трудностями.

Поставки сокращаются

В Ferrero, компании-производителе Nutella, отметили, что недостаточное производство в Италии усугубляется заморозками весной, которые негативно сказались на урожае в Турции, где выращивается 70% мирового фундука.