Годовые депозиты в ауте: 70% россиян выбрали этот короткий путь к деньгам

Экономика

Отечественные вкладчики все чаще выбирают депозиты на небольшой срок, в то время как долгосрочные вложения становятся все менее востребованными.

Российские 500 рублей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Российские 500 рублей

Об этом сообщила аналитик финансовой платформы Банки. ру Гаянэ Замалеева.

Предпочтения вкладчиков: краткосрочность в приоритете

Согласно ее данным, более 70% общего объема вкладов приходится на депозиты сроком до шести месяцев. Особой популярностью пользуются трехмесячные вклады, доля которых в октябре достигла пикового значения за год, составив 33,2%. Кроме того, вклады на один месяц также остаются востребованными среди россиян, их доля в октябре составила 12,4%.

Долгосрочные депозиты теряют позиции

В свою очередь, доля годовых депозитов снизилась до 22,6%, что значительно ниже показателей летнего периода. Вклады сроком более года практически не пользуются спросом, на них приходится не более 7% от общего объема.

Прогноз на будущее: краткосрочные вклады станут еще популярнее

Как считает Замалеева, ближе к новогодним праздникам банки начнут активно предлагать выгодные условия по краткосрочным вкладам, что, вероятно, приведет к еще большему росту их популярности. Она также отметила, что это хороший способ получить быструю прибыль к праздничным датам, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
