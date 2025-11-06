Российские активы под замком, а свои — под подозрением: шокирующий поворот в деле экс-еврокомиссара

Бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу предъявлены обвинения в отмывании денег и ряде других экономических преступлений.

Примечательно, что именно этот чиновник руководил работой по заморозке и конфискации российских активов, принадлежащих Центральному банку РФ.

Детали расследования

Согласно информации Le Soir, следователи допросили Рейндерса еще в середине октября. Судя по всему, ответы не удовлетворили следствие, что привело к предъявлению обвинений по нескольким статьям, в том числе об отмывании денежных средств.

Первые подозрения и объяснения

Впервые подозрения в отношении Рейндерса возникли в 2018 году, когда банк ING заинтересовался крупными суммами наличных, внесенными им на счет в течение десяти лет (около 700 000 евро). В качестве объяснения Рейндерс заявил о перепродаже произведений искусства и антиквариата за наличные. Банк ING, не сообщивший о деятельности клиента, теперь сам находится под следствием по делу о торговле влиянием.

Азартные игры как инструмент отмывания

С того же года Рейндерс начал активно играть в азартные игры на заправке, расположенной рядом с его домом. За пять лет через систему электронных билетов Национальной лотереи прошло около 200 000 евро, а также еще больше через билеты, приобретенные непосредственно на заправке. Следователи подозревают, что бывший еврокомиссар использовал азартные игры для отмывания средств. После обысков в домах семьи Рейндерса он вновь предоставил версию о перепродаже произведений искусства, пишет "Царьград".

Обыски и дальнейшее расследование

В июне расследование привело к обыскам в домах Жан-Клода Фонтинуа, его правой руки, и антиквара Оливье Тёниссена с целью проверки версии о продаже произведений искусства. Жена экс-еврокомиссара Бернадетт Приньон, судья апелляционного суда, находится под следствием, но обвинения ей пока не предъявлены.

Адвокаты Рейндерса и Брюссельская прокуратура отказались от комментариев. Стоит отметить, что азартные игры и торговля антиквариатом — часто используемые способы для сокрытия доходов, полученных незаконным путем, что представляет сложность для доказывания преступного умысла. Таким образом, заморозкой российских активов занимался деятель с сомнительным прошлым.