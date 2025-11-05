Ценники на говядину не успевают обновляться: что ждёт потребителей в ближайшем будущем

Мировые рынки мяса зафиксировали небывалый скачок цен на говядину, которая впервые в истории перешагнула отметку в 7 долларов за килограмм.

Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стейк на гриле

По информации РИА Новости, данная ситуация обусловлена проблемами, возникшими у ключевых игроков отрасли.

Динамика цен и причины роста

Цена на говядину демонстрирует стабильный подъем на протяжении последних пяти месяцев. В октябре был отмечен очередной рост на 3% по сравнению с сентябрем текущего года и на 17% относительно октября прошлого года. В результате, стоимость килограмма достигла 7,1 доллара, что является абсолютным рекордом с 1960 года (более ранние статистические данные недоступны).

Эксперты связывают увеличение стоимости говядины с конкуренцией со стороны молочной индустрии, где рост цен на молочную продукцию провоцирует уменьшение поголовья крупного рогатого скота, выращиваемого для мясного производства.

Влияние спроса и предложения

Дополнительным катализатором роста цен является увеличение потребности США в импортной говядине. Крупнейший мировой производитель и потребитель данного вида мяса в текущем году столкнулся со снижением объемов собственного производства. Прогнозы Министерства сельского хозяйства США указывают на сокращение производства и экспорта говядины до 12,2 млн тонн и 1,2 млн тонн соответственно, что на 1% и 11% меньше показателей предыдущего года. Главной причиной является дефицит кормов на внутреннем рынке.

Сокращение производства также ожидается в странах Евросоюза (-1%) и Аргентине (-3%). В этих регионах низкая прибыльность и неблагоприятные климатические условия вынудили производителей сократить количество скота.