Отечественная авиастроительная отрасль активно работает над замещением импортных компонентов, стремясь к разработке авиационной техники, превосходящей зарубежные аналоги.
Ключевым направлением развития является интеллектуализация бортовых систем. В течение 2-3 лет планируется внедрение технологий "виртуального второго пилота" и интеллектуальных систем прогнозирования технического состояния.
Учитывая, что человеческие ошибки обуславливают значительную часть авиационных инцидентов (до 75%), системы на базе ИИ будут призваны предвидеть потенциальные неисправности и предотвращать аварийные ситуации до их наступления.
Конструкторы также заняты реализацией ряда прорывных проектов. В их числе — разработка гражданского сверхзвукового самолёта с минимизированным звуковым ударом и пассажирских лайнеров с инновационными интегральными аэродинамическими схемами, пишет argumenti.ru.
Приоритетное значение придаётся разработке самолётов с укороченными взлётно-посадочными характеристиками (УВП), имеющих решающее значение для обеспечения транспортной связности труднодоступных регионов России.
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.