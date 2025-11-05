Взлёт по-новому — умнее, тише и дальше: самолёты сократят расстояние до труднодоступных уголков России

Отечественная авиастроительная отрасль активно работает над замещением импортных компонентов, стремясь к разработке авиационной техники, превосходящей зарубежные аналоги.

Ключевым направлением развития является интеллектуализация бортовых систем. В течение 2-3 лет планируется внедрение технологий "виртуального второго пилота" и интеллектуальных систем прогнозирования технического состояния.

Искусственный интеллект на службе безопасности

Учитывая, что человеческие ошибки обуславливают значительную часть авиационных инцидентов (до 75%), системы на базе ИИ будут призваны предвидеть потенциальные неисправности и предотвращать аварийные ситуации до их наступления.

Перспективные разработки

Конструкторы также заняты реализацией ряда прорывных проектов. В их числе — разработка гражданского сверхзвукового самолёта с минимизированным звуковым ударом и пассажирских лайнеров с инновационными интегральными аэродинамическими схемами, пишет argumenti.ru.

Приоритетное значение придаётся разработке самолётов с укороченными взлётно-посадочными характеристиками (УВП), имеющих решающее значение для обеспечения транспортной связности труднодоступных регионов России.