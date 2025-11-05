Вторая жизнь вещей на взлёте: вот какие города лидируют по числу секонд-хендов

Согласно данным "Контур.Фокус", первые три позиции по количеству магазинов секонд-хенд занимают Москва (696 магазинов), Санкт-Петербург (585) и Подмосковье (372).
За Краснодарским краем (216) следует Калининградская область (197), где, по мнению экспертов, секонд-хенд давно стал привычным элементом потребительской культуры, близкой к европейской.
В целом по России на октябрь 2025 года функционировало около 6300 магазинов секонд-хенд, что немного меньше, чем в 2021 году (около 6600). Однако, как отмечает партнёр по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина, рынок перепродажи продолжает расти, в частности, за счёт развития онлайн-торговли и потока туристов, пишет РИА Новости.
