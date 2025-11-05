Верховный суд США смотрит на пошлины Трампа под лупой: ставки для экономики растут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:12
Экономика

На слушаниях в Верховном суде США, прошедших 5 ноября, судьи выразили сомнение в том, что администрация Дональда Трампа имела законные основания для введения масштабных таможенных пошлин. Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что обсуждение длилось более двух часов и сопровождалось "жестким допросом" представителей обеих сторон.

Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года
Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

По данным издания, позиция судей может означать, что они готовы пересмотреть или ограничить часть торговых мер, инициированных бывшим президентом.

Параллельно портал Axios сообщил, что как минимум два судьи, чьи голоса могут оказаться решающими, "дали понять, что склоняются к ограничению действия пошлин".

"Некоторые консервативные судьи проявили скептицизм относительно наличия у Трампа полномочий по введению столь далеко идущих пошлин", — пишет портал.

Аргументы сторон

Сторону администрации в суде представляли юристы Министерства торговли и торгового представительства США. Они настаивали на том, что президент имел полномочия действовать в интересах национальной безопасности и защищать внутренний рынок.

В то же время, представители бизнеса и местных властей утверждали, что действия Белого дома противоречат законам и наносят ущерб экономике. В иске, поданном в федеральный суд округа Колумбия, они заявили, что тарифы не только незаконны, но и создают риски для поставок и рабочих мест.

29 августа апелляционный суд признал, что Трамп превысил свои полномочия при введении ряда тарифов. Уже 4 сентября администрация обратилась в Верховный суд с просьбой отменить это решение.

Реакция Трампа и администрации

Сам Дональд Трамп, комментируя возможное решение суда, выступил с жестким заявлением в эфире телеканала CBS News.

"Если Верховный суд признает наши пошлины незаконными, экономика США скатится в ад", — заявил президент.

Он и его ближайшие соратники, включая министра торговли Говарда Латника и торгового представителя Джеймисона Грира, неоднократно подчеркивали, что признание пошлин законными — вопрос стратегической безопасности страны. По их словам, отмена тарифов подорвет позиции США в международных переговорах и поставит под угрозу уже заключенные соглашения.

Как появились спорные тарифы

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Он утверждал, что эти меры направлены на защиту американских производителей и сокращение торгового дефицита.

Позднее тарифные ставки неоднократно пересматривались. В некоторых случаях пошлины снижались, но в отношении других стран — наоборот, увеличивались. Это вызывало протесты не только за рубежом, но и внутри страны: бизнес-сообщества жаловались на рост издержек и сложности в цепочках поставок.

Исторический контекст

Введение масштабных тарифов стало одним из самых противоречивых решений президентства Дональда Трампа. Он использовал закон 1962 года, позволяющий применять торговые меры ради "национальной безопасности". Однако критики утверждают, что этот закон не предназначен для повсеместных экономических ограничений и должен применяться лишь в исключительных случаях.

Подобные меры уже оспаривались в судах в начале 1980-х, когда администрация Рейгана пыталась ограничить импорт японских автомобилей. Тогда Верховный суд также встал на сторону бизнеса, указав, что исполнительная власть не может действовать вне рамок закона.

Возможные последствия

Если Верховный суд подтвердит решение апелляционной инстанции, администрация Трампа рискует столкнуться с пересмотром десятков торговых соглашений. Компании смогут потребовать компенсации за убытки, понесенные из-за повышения тарифов.

В случае же, если суд встанет на сторону президента, практика одностороннего введения пошлин может стать прецедентом, открывающим путь для будущих администраций к аналогичным действиям без участия Конгресса.

А что если…

Если тарифы будут признаны незаконными, экономисты ожидают краткосрочного снижения цен на импортные товары — от стали до бытовой электроники. Однако это может вызвать временные трудности у американских производителей, которые уже адаптировались к действующим ставкам.

В противном случае — при сохранении тарифов — мировые торговые партнеры США, вероятно, продолжат политику ответных мер, что способно спровоцировать очередной виток торговых войн.

Плюсы и минусы торговых пошлин

Плюсы Минусы
Защита отечественных производителей Рост цен для потребителей
Создание рабочих мест в отдельных отраслях Ухудшение отношений с партнерами
Снижение зависимости от импорта Риски для экспортёров и цепочек поставок
Усиление контроля над стратегическими товарами Замедление экономического роста

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что решает Верховный суд?
Суд оценивает, имел ли президент законное право вводить пошлины без одобрения Конгресса.

Когда ждать итогового решения?
Вердикт ожидается в ближайшие месяцы, после завершения анализа представленных материалов.

Мифы и правда

  • Миф: Тарифы всегда приносят доход государству.
    Правда: В долгосрочной перспективе их эффект нивелируется ростом цен и снижением торгового оборота.

  • Миф: Пошлины защищают всех американских производителей.
    Правда: Многие компании, использующие импортные комплектующие, несут убытки.

Интересный факт

  • Аналогичные тарифные войны уже происходили в 1930-х годах — закон Смута-Хоули тогда усугубил Великую депрессию.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
