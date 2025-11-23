Банки Гонконга накачали депозиты ещё на 10%: инвесторы используют мегаполис как "сейф мирового масштаба"

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Банковские вклады в Гонконге выросли более чем на 10 процентов — Пол Чан
3:05
Экономика

Гонконг вновь оказался в центре внимания мировых инвесторов: на фоне международной турбулентности он демонстрирует устойчивость и даже способность привлекать новые потоки капитала. В 2024 году объём депозитов в финансовом центре заметно вырос, что подчёркивает растущий интерес к региону как к надёжной площадке для хранения активов.

Гон Конг
Фото: Desingned by Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гон Конг

Эта тенденция просматривается уже не первый год, однако именно сейчас она стала особенно заметной. И дело не только в цифрах, но и в том, как Гонконг реагирует на изменения в глобальной торговой среде, переформатирование цепочек поставок и рост интереса к рынкам Юго-Восточной Азии.

"Под влиянием геополитических событий мировые инвесторы переоценивают риски портфелей своих активов и корректируют инвестиционные стратегии, чтобы диверсифицировать риски, превращая Гонконг в безопасное убежище для капитала", — отметил секретарь по финансовым вопросам Пол Чан.

Рост депозитов впечатляет: после увеличения на 7% в прошлом году, в этом году показатель прибавил ещё более 10% и перешагнул отметку в 19 трлн гонконгских долларов.

"После роста на 7% в прошлом году общий объем банковских депозитов в Гонконге в этом году увеличился еще более чем на 10%, превысив 19 трлн гонконгских долларов", — добавил он.

Экспортный сектор, который мог бы пострадать от тарифных войн, также демонстрирует устойчивость. За первые три квартала года он увеличился на 11,3%, что стало продолжением 19-месячного периода непрерывного роста.

А что если…

…мировая напряжённость усилится?
Тогда Гонконг, как показывает динамика депозитов и устойчивость экспорта, может стать ещё более востребованным центром размещения капитала. Рост интереса к рынкам Азии также сыграет на руку региону.

Мифы и правда

  • Миф: иностранцам сложно открыть счёт.
    Правда: процедура стала проще благодаря цифровым сервисам.

  • Миф: тарифная война негативно влияет на экспорт.
    Правда: показатели за 19 месяцев демонстрируют устойчивый рост.

Три интересных факта

  1. В Гонконге более 70 банков из разных стран, работающих по единым международным стандартам.

  2. Регион считается одним из лидеров по внедрению цифровых сервисов для инвесторов.

  3. Экспортная динамика Гонконга часто коррелирует с активностью рынков АСЕАН.

Исторический контекст

В разные периоды мировой экономики Гонконг играл роль ключевой точки связи между Западом и Азией.

  • 1990-е — всплеск притока капитала после либерализации многих азиатских рынков.

  • 2000-е — укрепление финансовой инфраструктуры.

  • 2020-е — переход к диверсификации торговли и активное сотрудничество с глобальным Югом.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
