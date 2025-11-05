Ипотека как второй налог: Омская область тратит больше среднего, ряд регионов уходит в минус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:04
Экономика

Омичи тратят почти 60% зарплаты на ипотеку — такие данные приводит издание "Город55" со ссылкой на исследование РИА Новости. По расчетам аналитиков, Омская область заняла 56 место среди российских регионов по соотношению доходов и ежемесячных выплат по кредитам на жильё.

Здание правительства Омской области
Фото: omskportal.ru by Government of Omsk Oblast, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Здание правительства Омской области

Почти две трети зарплаты уходит банкам

В среднем по России на ипотеку уходит 48,8% от дохода. У жителей Омской области показатель заметно выше — около 59%. По данным исследования, основанного на статистике Центробанка и Росстата, в расчетах учитывались реальные аннуитетные платежи по кредитам и средняя чистая зарплата двух работающих граждан за период с августа 2024 по июль 2025 года.

Согласно этим данным, средний размер ипотечного кредита в регионе составляет 4 миллиона рублей, а ежемесячный платёж — 71,6 тысячи рублей. Это почти две трети от средних доходов семьи. Несмотря на высокую нагрузку, Омская область оказалась ближе к середине рейтинга, что свидетельствует о том, что в других субъектах ситуация сложнее.

Где ипотека съедает всё

В ряде регионов ипотечные выплаты превышают зарплаты. Так, Республика Калмыкия замыкает рейтинг: там ежемесячный платёж достигает 105,9 тысячи рублей, что составляет более 114% от средних доходов жителей. За ней следуют Дагестан и Северная Осетия, где на обслуживание кредита уходит 85% и 87% заработка соответственно.

Эксперты отмечают, что подобные значения означают фактический дефицит бюджета и повышенные риски неплатежей. Даже при небольшой просрочке заемщики вынуждены отказываться от части текущих расходов, чтобы сохранить жилье. Так же об этом мы может узнать из источника gorod55.ru.

Регионы с лёгким бременем

На противоположном полюсе — Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ингушетия. Здесь ипотека не давит на семейный бюджет. Например, на Чукотке при среднем кредите в 4,7 миллиона рублей ежемесячный платёж в 83 тысячи рублей составляет лишь 23,5% от средней зарплаты — это лучший показатель в стране. В ЯНАО доля равна 28%, в Ингушетии — 28,4%.

Как отмечают аналитики, такие различия отражают уровень доходов и стоимость жилья в регионах. Чем выше зарплаты и стабильнее рынок труда, тем доступнее становится ипотека — даже при сопоставимых суммах кредита.

