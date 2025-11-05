Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам

Согласно данным аналитической службы "Ценозавр", с осени 2024 года стоимость чая в российских магазинах увеличилась на 11,3%.
В октябре текущего года средняя цена упаковки зелёного чая (25 пакетиков) достигла 128,4 рубля. Аналогичная упаковка чёрного чая стоит 121,8 рубля. При этом рост стоимости чёрного чая был менее значительным и составил 5,2%, пишет "Постньюс".
Ранее сообщалось о значительном увеличении цен на отечественное вино — на 18,1% за год. Теперь одна бутылка вина обходится в 783 рубля. Также наблюдается рост стоимости продуктовой корзины в целом, которая подорожала в среднем на 9,1%.
