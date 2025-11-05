Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце подсказывает, когда пора притормозить: число, которое спасает от перегрузок
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам

Не спешит прощаться с газом: Россия и Турция активно ведут переговоры — на кону судьба 22 млрд кубометров

1:58
Экономика

Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух ключевых газовых контрактов, срок действия которых истекает в конце текущего года.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Согласно информации, полученной Bloomberg от осведомлённых источников, обсуждается возможность сохранения объёмов поставок "Газпрома" турецкой государственной компании Botas на прежнем уровне — около 22 миллиардов кубометров в год.

Турция — важный партнёр для "Газпрома"

В настоящее время годовые объёмы поставок по действующим соглашениям достигают почти 21,75 миллиарда кубометров. Турция является вторым по величине, после Китая, импортёром российского газа, поставляемого по трубопроводу. Это обстоятельство играет важную роль в поддержании финансовых показателей "Газпрома", особенно после сокращения присутствия на европейском рынке.

Геополитический контекст и диверсификация

Несмотря на давление со стороны США, призывающих к сокращению закупок российских энергоносителей, Анкара продолжает проявлять стратегический интерес к долгосрочным поставкам газа по трубопроводу. Параллельно с этим происходит активная диверсификация импорта за счёт сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США.

Влияние собственной добычи

Аналитики полагают, что увеличение добычи газа в турецком секторе Чёрного моря может предоставить Турции дополнительные возможности для получения льготных условий в ходе переговоров. Согласно данным турецкого энергетического регулятора EMRA, в 2024 году "Газпром" поставил в Турцию 21,6 миллиарда кубометров газа.

Перспективы для энергетического рынка

Продление крупнейших газовых контрактов между двумя странами может создать новые возможности для развития энергетического рынка в регионе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Домашние животные
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам
Мария Машкова и Чулпан Хаматова: как случайная встреча в самолёте превратилась в крепкую дружбу
Невидимый союз на грядке: растения, которые друг друга лечат и спасают от вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.