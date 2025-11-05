Не спешит прощаться с газом: Россия и Турция активно ведут переговоры — на кону судьба 22 млрд кубометров

Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух ключевых газовых контрактов, срок действия которых истекает в конце текущего года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Согласно информации, полученной Bloomberg от осведомлённых источников, обсуждается возможность сохранения объёмов поставок "Газпрома" турецкой государственной компании Botas на прежнем уровне — около 22 миллиардов кубометров в год.

Турция — важный партнёр для "Газпрома"

В настоящее время годовые объёмы поставок по действующим соглашениям достигают почти 21,75 миллиарда кубометров. Турция является вторым по величине, после Китая, импортёром российского газа, поставляемого по трубопроводу. Это обстоятельство играет важную роль в поддержании финансовых показателей "Газпрома", особенно после сокращения присутствия на европейском рынке.

Геополитический контекст и диверсификация

Несмотря на давление со стороны США, призывающих к сокращению закупок российских энергоносителей, Анкара продолжает проявлять стратегический интерес к долгосрочным поставкам газа по трубопроводу. Параллельно с этим происходит активная диверсификация импорта за счёт сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США.

Влияние собственной добычи

Аналитики полагают, что увеличение добычи газа в турецком секторе Чёрного моря может предоставить Турции дополнительные возможности для получения льготных условий в ходе переговоров. Согласно данным турецкого энергетического регулятора EMRA, в 2024 году "Газпром" поставил в Турцию 21,6 миллиарда кубометров газа.

Перспективы для энергетического рынка

Продление крупнейших газовых контрактов между двумя странами может создать новые возможности для развития энергетического рынка в регионе.