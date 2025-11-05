Больше, чем просто подработка: почему московским студентам теперь выгоднее крутить баранку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Экономика

Осенью 2025 года московские работодатели стали значительно активнее привлекать студентов к подработке в качестве водителей такси.

Жёлтое такси зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жёлтое такси зимой

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, число таких предложений увеличилось более чем в 2,5 раза, что составляет прирост в 155%. Анализ изменения спроса на учащихся, занятых частично, был проведён специалистами "Авито Подработки".

Финансовые перспективы студенческой подработки

Средний уровень заработной платы, которую предлагают московским студентам-водителям, достиг отметки в 105 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, отмечен существенный рост вакансий для работников торговых залов — на 81%. По данным статистики, в данной сфере студенты могут рассчитывать на средний доход в 25 тысяч рублей в месяц, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Общенациональные тенденции

Как отметил Сергей Яськин, руководитель сервиса "Авито Подработка", в третьем квартале 2025 года общее количество предложений о подработке, доступных студентам по всей России, возросло на 11%. Средний размер предлагаемой оплаты труда составил 41 тысячу рублей в месяц.

Взаимная выгода

Эксперты подчеркивают, что использование труда студентов позволяет предприятиям оперативно решать текущие задачи. В свою очередь, для молодых людей подработка представляет собой возможность получить первый опыт работы и постепенно обрести финансовую независимость, не прерывая учебный процесс.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
