Больше, чем просто подработка: почему московским студентам теперь выгоднее крутить баранку

Осенью 2025 года московские работодатели стали значительно активнее привлекать студентов к подработке в качестве водителей такси.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, число таких предложений увеличилось более чем в 2,5 раза, что составляет прирост в 155%. Анализ изменения спроса на учащихся, занятых частично, был проведён специалистами "Авито Подработки".
Средний уровень заработной платы, которую предлагают московским студентам-водителям, достиг отметки в 105 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, отмечен существенный рост вакансий для работников торговых залов — на 81%. По данным статистики, в данной сфере студенты могут рассчитывать на средний доход в 25 тысяч рублей в месяц, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отметил Сергей Яськин, руководитель сервиса "Авито Подработка", в третьем квартале 2025 года общее количество предложений о подработке, доступных студентам по всей России, возросло на 11%. Средний размер предлагаемой оплаты труда составил 41 тысячу рублей в месяц.
Эксперты подчеркивают, что использование труда студентов позволяет предприятиям оперативно решать текущие задачи. В свою очередь, для молодых людей подработка представляет собой возможность получить первый опыт работы и постепенно обрести финансовую независимость, не прерывая учебный процесс.
