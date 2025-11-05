Грозит ли России молочный дефицит? Импорт упадёт на 9%: потребление снижается, а производство растёт

Импорт молочных продуктов в России уменьшится по итогам 2025 года на 9% из-за снижения потребления и роста запасов продукции.
Об этом заявил генеральный директор национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов на агропродовольственном форуме в Новосибирске.
Белов отметил, что ожидается небольшое снижение прироста потребления. В то же время, производство товарного молока вырастет на 2%. Снижение импорта позволит сбалансировать ситуацию на рынке.
Несмотря на позитивные тенденции в 2023-2024 годах, 2025 год стал переходным из-за замедления темпов прироста потребления. Эксперт указал на снижение доходов и рост цен на молочную продукцию как на основные причины падения спроса.
По словам Белова, прирост производства товарного молока продолжается и в настоящее время составил около 2% год к году. Это привело к росту запасов сыров и сливочного масла, и такая же ситуация наблюдается в Белоруссии. Факторы, оказывающие давление на рынок, включают также снижение поголовий и дефицит кадров, с которым сталкиваются хозяйства и фермы.
Ситуация в следующем году будет зависеть от денежно-кредитной политики Центробанка, курса рубля и роста реальных доходов населения, прогнозируют в "Союзмолоке".
