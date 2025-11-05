Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Продажа металлолома на 10 млрд: Украинские железные дороги оказались на грани финансового коллапса

1:36
Экономика

Кризисная ситуация в "Украинских железных дорогах" ставит под угрозу дальнейшее функционирование железнодорожной сети.

рельсы
Фото: flickr.com by Les Chatfield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
рельсы

Об этом заявил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

Убытки и риски

Лещенко отметил, что внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны. Он подчеркнул, что либо нужно принимать меры для спасения компании, либо её ждет серьёзный кризис. Во время выступления в парламенте Украины он заявил, что ранее убытки по пассажирским перевозкам компенсировались за счёт поступлений от грузоперевозок. Однако в период с 2021 по 2025 годы компания потеряла почти 50% объёмов железнодорожных грузоперевозок.

Предложенные меры для исправления ситуации

Лещенко предложил три шага для улучшения ситуации:

1. Внутренняя оптимизация: в частности, вопрос продажи металлолома, что может принести до 10 миллиардов гривен (примерно 238,7 миллиона долларов).

2. Бюджетные средства: необходимость выделения 16 миллиардов гривен (почти 382 миллиона долларов) из бюджета для компенсации убытков.

3. Индексация тарифов: признание необходимости индексации грузовых тарифов.

Эти меры являются ключевыми для стабилизации финансового положения компании и сохранения железнодорожного сообщения в стране, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
