Операторы связи готовят россиян к новым ценам: что ждёт ваш кошелёк в 2026 году

Экономика

Согласно исследованию, проведённому Telecom Daily в октябре 2025 года, подавляющее большинство (96%) российских телекоммуникационных компаний, занятых в сферах мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения и телефонии, намерены пересмотреть тарифные планы в сторону увеличения в 2026 году.

Увеличение стоимости услуг связи

В опросе участвовали около 70 руководителей высшего звена и владельцев операторов федерального масштаба. Почти половина (48%) респондентов предполагает увеличение стоимости услуг связи в диапазоне от 5 до 10%, а 16% ожидают, что рост превысит 10%.

Рост тарифов на комплексные услуги

По мнению 70% опрошенных экспертов Telecom Daily, наибольший рост тарифов в 2026 году затронет комплексные пакеты услуг, включающие, например, мобильную связь и домашний интернет, а также аренду защищенных каналов связи для бизнеса и сервисы безопасного доступа к корпоративным ресурсам.

Шестьдесят процентов респондентов предвидят рост цен на мобильную связь, 53% — на облачные сервисы и услуги центров обработки данных (ЦОД), а 50% — на фиксированный широкополосный доступ в интернет, сообщают "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
