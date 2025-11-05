Кофе — больше не напиток для всех? Рост цен ставит под вопрос доступность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно данным исследования сервиса "Ценозавр", стоимость кофе в России выросла на 42% с октября 2024 года. 

Стоимость упаковки молотого и растворимого кофе

В настоящее время 250-граммовая упаковка молотого кофе обходится в 710,8 руб.

Цена растворимого кофе увеличилась в меньшей степени, продемонстрировав рост на 13,9%. Приобрести такой продукт можно за 542,7 руб.

Стоимость зернового кофе

Значительное подорожание затронуло и зерновой кофе, средняя стоимость которого возросла на 42%, достигнув 812,1 руб. Данный вид кофе является наиболее дорогостоящим в своей категории, сообщает "Постньюс".

Предшествующее исследование выявило общее увеличение средней стоимости продуктовой корзины в российских торговых точках на 9,1% за прошедший год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
