Кофе — больше не напиток для всех? Рост цен ставит под вопрос доступность

Согласно данным исследования сервиса "Ценозавр", стоимость кофе в России выросла на 42% с октября 2024 года.
В настоящее время 250-граммовая упаковка молотого кофе обходится в 710,8 руб.
Цена растворимого кофе увеличилась в меньшей степени, продемонстрировав рост на 13,9%. Приобрести такой продукт можно за 542,7 руб.
Значительное подорожание затронуло и зерновой кофе, средняя стоимость которого возросла на 42%, достигнув 812,1 руб. Данный вид кофе является наиболее дорогостоящим в своей категории, сообщает "Постньюс".
Предшествующее исследование выявило общее увеличение средней стоимости продуктовой корзины в российских торговых точках на 9,1% за прошедший год.
