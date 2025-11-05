Финансовая подушка для будущих мам: в России готовят беспрецедентное увеличение пособий

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России увеличится в 2026 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и составит свыше 955 тыс. рублей.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременность

Об этом ТАСС сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков.

Динамика роста пособия

Заметная тенденция наблюдается в динамике увеличения предельных сумм выплат. В 2023 году максимальная сумма пособия, выплачиваемого в связи с материнством, равнялась 383 178 рублям, а в 2024 году она увеличилась до 565 562 рублей. К 2025 году размер выплаты достиг отметки в 794 355 рублей, а по прогнозам на 2026 год, составит 955 836 рублей. Следовательно, можно отметить, что за трёхлетний период, охватывающий 2023-2026 годы, предельная величина пособия увеличится более чем в 2,5 раза.

Причины увеличения пособий

Он пояснил, что такое увеличение стало возможным благодаря преобразованиям в системе социального страхования. Речь идёт об объединении фондов, введении единого тарифа и установлении с 2023 года единой облагаемой базы страховых взносов, отметил Чирков.

Условия для расчета пособия

Чирков добавил, что достаточно всего двух календарных лет официального трудового стажа, предшествующих году выхода в декретный отпуск, чтобы пособие было рассчитано исходя из полного среднего заработка женщины.

Именно легальный статус занятости является решающим фактором, поскольку гарантирована уплата страховых взносов, и это даёт право в будущем на получение пособия, а также максимально возможный его размер.