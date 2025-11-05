Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти булочки пахнут счастьем: секрет, который вы не найдёте ни в одной кулинарной книге
Колёса прошлого буксуют: Mazda превратилась в ретро до того, как это стало модно
Редкие волосы больше не проблема: три стрижки, которые маскируют выпадение и придают густоту
Бессонница, которая просыпается раньше вас: как она может быть признаком депрессии
Хруст до весны: секрет, который сохраняет капусту дольше холодильника — без химии и погреба
Тёплые воспоминания коллег о Юрии Николаеве: какие личные истории звёзды рассказывают о легенде ТВ
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Всего 14 километров до Африки: почему мост через Гибралтар остаётся мечтой века
Лед под домами Аляски превратился в болото: вечная мерзлота оживает, разрушая дома и выгоняя людей

Финансовая подушка для будущих мам: в России готовят беспрецедентное увеличение пособий

2:10
Экономика

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России увеличится в 2026 году более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и составит свыше 955 тыс. рублей.

Беременность
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременность

Об этом ТАСС сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков

Динамика роста пособия

Заметная тенденция наблюдается в динамике увеличения предельных сумм выплат. В 2023 году максимальная сумма пособия, выплачиваемого в связи с материнством, равнялась 383 178 рублям, а в 2024 году она увеличилась до 565 562 рублей. К 2025 году размер выплаты достиг отметки в 794 355 рублей, а по прогнозам на 2026 год, составит 955 836 рублей. Следовательно, можно отметить, что за трёхлетний период, охватывающий 2023-2026 годы, предельная величина пособия увеличится более чем в 2,5 раза.

Причины увеличения пособий

Он пояснил, что такое увеличение стало возможным благодаря преобразованиям в системе социального страхования. Речь идёт об объединении фондов, введении единого тарифа и установлении с 2023 года единой облагаемой базы страховых взносов, отметил Чирков.

Условия для расчета пособия

Чирков добавил, что достаточно всего двух календарных лет официального трудового стажа, предшествующих году выхода в декретный отпуск, чтобы пособие было рассчитано исходя из полного среднего заработка женщины.

Именно легальный статус занятости является решающим фактором, поскольку гарантирована уплата страховых взносов, и это даёт право в будущем на получение пособия, а также максимально возможный его размер.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Редкие волосы больше не проблема: три стрижки, которые маскируют выпадение и придают густоту
Бессонница, которая просыпается раньше вас: как она может быть признаком депрессии
Тёплые воспоминания коллег о Юрии Николаеве: какие личные истории звёзды рассказывают о легенде ТВ
Хруст до весны: секрет, который сохраняет капусту дольше холодильника — без химии и погреба
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Всего 14 километров до Африки: почему мост через Гибралтар остаётся мечтой века
Лед под домами Аляски превратился в болото: вечная мерзлота оживает, разрушая дома и выгоняя людей
Эволюция дала задний ход: на Галапагосах ожили древние гены — природа переписывает свои законы
Секрет голубого ведра: в нём рождаются ягоды, которые не знают, что им нужен сад
Привычный плов надоел: вот как в Мексике превращают обычный рис в шедевр без казана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.